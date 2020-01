“No es mi fuerte la venganza, pero tampoco somos cómplices”, dice AMLO sobre García Luna

Después de que se diera a conocer que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, estaba en busca de un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos para no ir a juicio, AMLO declaró que en este caso las cosas deben ir a fondo.

En la conferencia mañanera de este martes 7 de enero, el presidente se refirió a las investigaciones en contra de Genaro García Luna y consideró que todo este asunto es una oportunidad para aclarar un montón de cosas —entre ellas a los funcionarios y exfuncionarios vinculados con los casos de corrupción y vínculos con el narco.

Genaro García Luna

Como saben, el exfuncionario de Felipe Calderón es acusado en Estados Unidos por falseo de declaraciones, tráfico de drogas y conspiración. Ante este caso, según AMLO, también deben ser investigados los funcionarios del gabacho —pues tanto mexicanos como estadunidenses podrían estar relacionados con los movimientos de Luna.

Y va de nuez: AMLO recordó que su fuerte no es la venganza, pero sí está a favor de que se conozca toda la sopa en el caso de Genaro García Luna:

“Nosotros no perseguimos a nadie. No es mi fuerte la venganza, pero tampoco somos cómplices, no somos tapadera de nadie y es tiempo de que en estos asuntos se conozca toda la verdad”.

Genaro García Luna podría soltar la sopa para evitar ir a la cárcel y si lo hace, podría impactar a la política mexicana de manera monumental https://t.co/FM8rqHVLvD — Sopitas (@sopitas) January 7, 2020

Y remató: “Nada de quedarse a medias, no a las medias tintas, que haya justicia, nada de simulación, nada de tener sólo información para seguir administrando el grave problema del tráfico de drogas”.

Pero, ¿qué pasa con las investigaciones en México? Una cosa es el caso en Estados Unidos y otra la historia de García Luna en el mero, mero gobierno mexicano. Por lo pronto, en la mañanera del pasado 27 de diciembre, la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) informó que ya había presentado una denuncia en contra del político por la triangulación de recursos —desde algunas dependencias.