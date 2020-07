“Ojalá fuera sólo eso”: AMLO sobre declaración de Herrera sobre cubrebocas para reactivar economía

“No, pues si fuera tan fácil como ponerse el cubrebocas… pos uno se lo pone y ¡ta ran!… adiós crisis y que venga la abundancia”. Algo así dio a entender AMLO, cuando se le pidió su opinión sobre la declaración del titular de Hacienda sobre el uso del cubrebocas como elemento para reactivar la economía nacional.

Luego de aventarse un largo soliloquio sobre las diferencias que hay entre su gobierno y legisladores… y hasta entre miembros de su gabinete (haciendo referencia al feo que le hizo Jiménez Espriú al control de las aduanas por parte de la SEMAR), AMLO fue cuestionado sobre la posible discrepancia que él pudiera tener con el comentario de Arturo Herrera, titular de Hacienda, sobre el cubrebocas como ingrediente para relanzar la economía de México.

“No, pues… creo que está muy desproporcionado. Ojalá y fuese eso. Si fuese el cubrebocas una opción para la reactivación de la economía, pues me lo pongo de inmediato. Pero no es así”, lamentó AMLO. “Yo sigo las indicaciones de los especialistas. No creo que haya dicho eso”, agregó AMLO al señalársele que su titular de Hacienda había propuesto tal idea.

¿Y si lo dijo?

Ayer, durante una videoconferencia con miembros de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), el buen Arturo Herrera sí comentó que, desde su visión, el uso del cubrebocas permitirá echar a andar la economía de México con mayor fuerza.

“[El cubrebocas] va a ser no solamente uno de los elementos más importantes para protegernos, sino que va a ser uno de los elementos que permitan relanzar con mayor éxito a la economía”, aseguró el titular de Hacienda, explicando que, ya que la pandemia estará entre nosotros por varios meses más, el incorporar al cubrebocas a nuestro día a día permitirá retomar actividades que, por ahora, están paralizadas.

“Es decir, puede haber actividades, puede haber reuniones, hay que cuidar la condición física, hay que tener una careta, hay que tener una mascarilla”…

“Fue una analogía”

Nomás para que no hubiera confusiones, Herrera le pidió chance a AMLO de explicar un poquito más su dicho. Digo, por si alguien se lo hubiera tomado literal y creyera que usar cubrebocas es una medida económica de la 4T.

“[El uso de cubrebocas] lo utilicé como una analogía para decir que en la reactivación económica vamos a tener que tener medidas de cuidado y vamos a tener que estar trabajando en circunstancias distintas. Era en un contexto de CANACINTRA”.

El titular de Hacienda señaló que intentó decirle a los miembros de la CANACINTRA que, en las cadenas de producción, no sólo habrá que usar de cubrebocas, sino considerar toda una reorganización frente a la Nueva Normalidad. “Esas condiciones implican medidas de sanidad y de cuidado… una de ellas puede ser el uso de cubrebocas”.

Entonces… ¿hubo discrepancia?

Aunque en redes se soltaron a decir que Herrera se echó para atrás respecto al uso del cubrebocas… pues no. Incluso pidió tomar más medidas de Sana Distancia. ¿Diferencia con AMLO? Bueno, ya es bien conocido que al presidente no le late el uso del cubrebocas. “Es la sana distancia y la libertad. ¿Saben qué es lo más importante? Que hemos aprendido a cuidarnos. Que cada uno nos cuidemos, que no sea por obligación, sino que tomemos conciencia de que no enfermarnos depende de nuestra actitud”, concluyó AMLO.