“Es conmigo, no con ellos”: AMLO pide respeto para Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo

Viernes, último día de la conferencia mañanera de AMLO. Para esta ocasión el presidente no expuso ningún tema y se dedicó a responder las preguntas de los reporteros y las reporteras que se lanzan a Palacio Nacional. A propósito de la controversia que se armó alrededor de una respuesta de Beatriz Gutiérrez Müller en Twitter, Andrés Manuel López Obrador dijo que la cosa no es con su familia, sino con él.

“También quiero aprovechar para decirles que es conmigo, no con ellos. Mi esposa no va a ser candidata a nada, ella no es primera dama, es una mujer independiente, con criterio, lo que ella expresa es lo que piensa y yo no censuro, no limito su libertad, porque la han emprendido contra ella”, dijo el mandatario.

“Es conmigo”

De acuerdo con AMLO, las críticas también se han emprendido también contra su hijo, el más pequeño de los cuatro. Ante estos hechos, Obrador dijo que cualquier inconformidad o pendiente se le reclame a él.

“Es conmigo, yo soy el que estoy conduciendo el proceso de transformación, yo soy el que estoy a la cabeza de este proceso para erradicar la corrupción y me siento orgulloso”.

¿Qué más? El presidente argumentó que él no está solo y que junto con millones de hombres y mujeres, él como ciudadano estaba harto de que una minoría se sintiera la dueña de México.

Eso va a cambiar, ha prometido en varias ocasiones. Sin embargo, mientras se lleva a cabo la llamada cuarta transformación, AMLO pidió que cesen los ataques tuiteros en contra de su esposa —quien se ha negado a asumir el cargo de primera dama— y su hijo Jesús.

Vale mencionar que esta semana, Beatriz Gutiérrez Müller estuvo en el ojo del huracán después de que respondiera a un usuario que ella no era un médico para atender a los niños con cáncer —y quienes están enfrentando una crisis de desabasto en el medicamento.

Corte a: la respuesta se hizo viral y los papás de los niños con cáncer pidieron que Beatriz Gutiérrez Müller ofreciera una disculpa pública.

Y lo hizo, la investigadora se disculpó en su cuenta de Twitter —que aún permanece bajo candado. Todo este rollazo sucedió precisamente en el aniversario del triunfo electoral de 2018 y que llevó a AMLO a la Presidencia.