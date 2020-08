“¿Cuál es el delito?”, dice AMLO sobre vacaciones de su hijo en Acapulco

El fin de semana Twitter se llenó de comentarios y críticas sobre las vacaciones del hijo menor de AMLO —quien fue visto dando el rol en el Hotel Princess. Y justo por este rollo, Beatriz Gutiérrez Müller se lanzó contra el video que mostraba a Jesús en las instalaciones de este hotel. ¿Qué dijo AMLO?

El presidente no fue cuestionado sobre esta situación en la mañanera de este 17 de agosto, pero él sí aprovechó para mencionarlo y declarar que “los opositores” tienen “coraje”.

¿Qué mi hijo no puede ir a la playa? 🏖️ ¿Cuál es el delito? dice el presidente tras el video que se ha difundido en redes sociales en donde se ve a su hijo en un hotel de Acapulco. pic.twitter.com/72BJnMa64o — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 17, 2020

“¿Cuál es el delito?”

“Que va mi hijo Jesús a la playa en Acapulco y video, gran noticia. ¿Qué?, ¿no puede ir Jesús, su mamá?, ¿no se puede ir a la playa?, ¿cuál es el delito?”, dijo AMLO a propósito de la situación económica que se avecina por el impacto del coronavirus —de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, se estima que el número de personas en situación de pobreza se duplique en nuestro país.

Según AMLO, México está haciendo lo necesario para poder salir de este bache económico con ayuda de la inversión extranjera y la recuperación de los empleos durante el mes de agosto.

Sin embargo, ante este escenario, los adversarios están molestos, de acuerdo con el punto de vista de Andrés Manuel López Obrador.

“¿Qué hacían antes cuando se usaban los helicópteros del Estado Mayor Presidencial para llevar a toda la familia a las playas y tenían las casas del gobierno a su disposición?, ¿estos se quejaban?, ¿se sabía?”, insistió AMLO.

Mientras, en redes siguió la discusión entre las personas que cuestionaron por qué el hijo de AMLO se hospedaba en un hotel como el Princess o dónde quedaba la austeridad.

No sean ridículos. Los hijos de los ricos no van al Princess. Los ricos vas a lugares mucho más exclusivos y mil veces más caros. Con un sueldo como el que tiene AMLO sus hijos pueden ir al Princess si gustan. — Viri Ríos (@Viri_Rios) August 15, 2020

Otros salieron a explicar que este hotel no implica grandes gastos para visitantes como la familia de Obrador y otros más pusieron su atención en la recomendación de quedarse en casa.

¿Por qué sale a vacacionar Jesús, si la recomendación es quedarse en casa si no es necesario salir? Así las cosas en redes sociales.

Comunismo y el Evangelio

El presidente aprovechó la pregunta sobre la economía del país para también hablar de la banda que sale a manifestarse en sus carros —usualmente los domingos.

Ya saben, los muchachos del Frente Nacional AntiAMLO que han salido a Reforma CDMX y a las calles de otros estados para quejarse del mandatario.

“Ayer me dio hasta risa porque estos que protestan en carros, que tienen todo su derecho a hacerlo y que nunca van a ser reprimidos, porque nosotros estamos construyendo una auténtica democracia, no una dictadura, me llamaba la atención que es un grupo conservador que al mismo tiempo está hablando de que estamos llevando el país al comunismo, porque se atiende a la gente necesitada, a la gente pobre. Ya dije que el papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del Evangelio”, reviró AMLO señalando que el motor del movimiento opositor es el enojo y la rabia.