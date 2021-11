AMLO invitó a López-Gatell a Washington porque “ha resistido los embates”

Ya de regreso acá en México y en el recuento de los acuerdos con Joe Biden y Justin Trudeau, AMLO detalló las razones por las que llevó a Hugo López-Gatell a Washington DC —además de que el funcionario es ni más ni menos que el zar del coronavirus.

Y pues sí, una de las razones es porque el subsecretario López-Gatell se ha encargado en gran medida del diseño y la estrategia nacional contra el COVID-19, pero por ahí AMLO dijo que también lo invitó para hacer repelar a sus opositores —porque López-Gatell ha resistido todos los embates.

AMLO invitó a López-Gatell a Washington porque…

“Primero, porque él está a cargo del programa del combate al COVID, es su tarea desde el principio, es público y es notorio que él es el encargado, que además es un experto, reconocido por científicos”, dijo AMLO para después soltar una indirecta muy directa.

“Fue también para reconocerle por su trabajo y por la forma en que ha resistido todos los embates, porque cuidado, que lo han atacado, ahí va en los primeros lugares.

Entones, lo invité por eso también, porque les produce mucho enojo a los reaccionarios, a los del bloque conservador y a veces no hay que olvidar el sentido del humor, hay que estar alegre, sin burlarse, nada más es: tengan para que aprendan, pero suave, con cuidado, no testerearlos mucho”.

Ah, ok… No es cierto, aunque aunque el rollo del buen humor, en esta ocasión AMLO lo mezcló con un asunto súper importante como la pandemia de COVID-19 y las políticas públicas para combatirlo —que están más allá de cualquier grilla política y, de hecho, la presencia de López-Gatell por aquellos lares estuvo justificada porque precisamente los líderes de América del Norte tenían en la agenda el combate a la pandemia.

Y Jorge Alcocer

Sobre la supuesta renuncia del secretario de Salud Jorge Alcocer, AMLO aseguró en la mañanera de este 22 de noviembre que están satisfechos con su chamba y negó que pensará en cambiarlo.

“Es un hombre sabio, recto, honesto, sensible, humano. No creo yo que haya habido un secretario de Salud así, quizá antes, pero que yo recuerde no. Premio Nacional de Ciencias, pero, sobre todo, una gente muy humana, honesto. Imagínense, cómo lo vamos a cambiar”.