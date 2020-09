AMLO se quejará ante el TEPJF porque le bajaron spot en que cita al papa Francisco

Buscándole ruido al chicharrón, cuando todavía se escuchan los chillidos del puerquito… así anda AMLO que, con tantas broncas qué resolver, se echará una más encima. Es que no le gustó que el INE le bajaran su spot en el que citaba las palabras del Papa Francisco.

Y tan bonito, inspirador y, sobre todo, diferente que le había quedado… (dijo nadie, nunca).

Durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió que acudirá ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para quejarse porque el Instituto Nacional Electoral (INE) le bajó el sacrosanto spot.

Sin mencionar las críticas y burlas por pasarse el Estado laico por donde a Benito Juárez no le pegaba el aire, AMLO justificó su futuro reclamo en el hecho de que el INE no tomó en cuenta que, además de ser un líder religioso, el papa Francisco es un jefe de Estado… no le hace que la cita de éste no hace referencia a acciones de gobierno, sino al Evangelio.

“El papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, ‘es el centro del Evangelio’”, dice AMLO en el spot bajado por el INE.

El pasado 31 de agosto, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que el spot de la discordia debía ser retirado del aire. Según la decisión, dicho contenido “se aparta de la obligada neutralidad religiosa del Estado laico”.

“¿Cómo quieren que los llame? Son conservadores”, le dice AMLO a sus “adversarios”

Pese a lo establecido en la resolución del INE, AMLO insinuó que la verdadera razón por la que le bajaron no tiene que ver con cuestiones religiosas o laicas, sino porque hace referencia a sus adversarios: los conservadores.

“Es el colmo. Me llaman la atención porque hablo de conservadores. No les gusta que yo llame a nuestros adversarios conservadores. Entonces ¿cómo los voy a llamar? Porque no son liberales, tampoco progresistas”.

En resumidas cuentas, más que un acto de defensa del Estado laico, AMLO ve censura en la decisión del INE y, por ello, acudirá al TEPJF para que se le respete su libertad de expresión.

“No nos podemos quedar callados. Aquí está prohíbo prohibir. Libertad plena”, señaló el presidente. “¿Qué quieren?, ¿Qué no hablemos? ¿Que no haya estas conferencias, que no se garantice el derecho a la información?”