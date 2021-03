Jefe de Comando de Estados Unidos acusa que narco opera en 1/3 de México; AMLO revira

Dos días después de la declaración del jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Glen D. VanHerck, sobre la presunta operación del narcotráfico en un tercio del territorio mexicano, AMLO fue cuestionado en la mañanera de este 18 de marzo sobre la presencia de los cárteles en nuestro país.

¿Qué dijo el presidente? Con un escueto “no es cierto”, Andrés Manuel López Obrador respondió que el gobierno de México tiene buenas relaciones con su contraparte y pues negó la información dada a conocer por Glen D. VanHerck en una conferencia —con los reporteros y las reporteras que cubren la fuente del Pentágono— realizada el martes 16 de marzo.

Pentágono: opera el ‘narco’ en un tercio de suelo mexicano. La situación en la frontera, “síntoma” de problemas más amplios, señala.

Su efecto se suma a la crisis desatada por el #Covid19, lo que ha generado mayor oleada migratoria.https://t.co/r4RlaCadCW pic.twitter.com/wOruDr7WMf — La Jornada (@lajornadaonline) March 18, 2021

AMLO revira información del jefe de Comando de Estados Unidos sobre el narcotráfico

“No es cierto, lo que se sostiene, pero respetamos las opiniones de todos, nosotros vamos a seguir teniendo buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, no no vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos. El presidente Biden es muy respetuoso aunque Krauze y otros estén demandándole que venga a regañarme o me llame la atención, que es realmente lamentable que esto suceda.

Él es muy respetuoso con nosotros y no nos metemos”.

Esta fue la declaración completa de AMLO tras la información que dio a conocer el jefe de Comando Norte de Estados Unidos, que señaló que nuestro país —el 30 o 35%— está bajo el control del narcotráfico y que justo por esta razón, la gente de Centroamérica, Sudamerica y México decide migrar hacia territorio estadunidense.

Glen D. VanHerck se refirió a este porcentaje como áreas donde está ausente el gobierno —en sus tres niveles— y sin hablar de política o definir a esta situación como una crisis, el jefe del Comando Norte declaró que Estados Unidos necesita una frontera segura para saber quiénes entran a su país, un poco como el discurso de Donald Trump pero sin descalificaciones y concentrándose en los asuntos de seguridad que siempre han sido la bandera de Estados Unidos.

De acuerdo con el jefe del Comando Norte, la migración es sólo un síntoma de un problema aún mas grande que es el de la operación del narcotráfico.

Aquí les dejamos la declaración completa de AMLO sobre la info del jefe del Comando Norte de Estados Unidos: