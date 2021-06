“Hay que esperar el dictamen”: La respuesta de AMLO al reportaje del NYT sobre la Línea 12

Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard ya reaccionaron, sólo faltaba la declaración de AMLO y en la mañanera de este 14 de junio, el presidente habló del reportaje que publicó el New York Times sobre por qué colapsó la Línea 12 del Metro CDMX, no sin antes asegurar que en esta investigación hubo filtraciones y, de paso, calificar a este tipo de información como sensacionalista.

“Hay que esperar el dictamen, esto tiene que ver con una investigación que hizo el New York Times y también con filtraciones, que siempre se dan, no es trascendente, estoy en contra de las filtraciones, eso siempre ha existido y es muy difícil que no haya fuga de información”.

Tras la investigación del New York Times sobre las causas del accidente en la Línea 12 del Metro, @lopezobrador_ reconoció que hubo “fuga de información”. Añadió que se debe esperar a que se publique el dictamen oficial esta semana. pic.twitter.com/Fn3HIddiPu

— El Financiero TV (@ElFinancieroTv) June 14, 2021

Y con esta declaración —sobre las supuestas filtraciones— AMLO terminó contradiciendo a Claudia Sheinbaum, quien aseguró que de parte de su gobierno no hubo información filtrada.

Aquí, el presidente detalló que ni la jefa de Gobierno de CDMX, ni ninguna autoridad tiene la seguridad de que “los servidores públicos van a actuar con lealtad”.

La respuesta de AMLO al reportaje del New York Times sobre la Línea 12

Antes de hablar de lealtades, AMLO insistió en que hay que esperar el dictamen —que está en manos de la empresa noruega DNV, encargada del peritaje del colapso en la Línea 12— y tachó que todo este tipo de info, como el reportaje del New York Times, es puro sensacionalismo.

“Esta semana se va a resolver y no nos adelantemos, ¿sí? Porque el sensacionalismo, el amarillismo del Reforma y otros periódicos conservadores, pues hacen raja, sacan raja política, todo lo que consideran que nos afecta, lo magnifican.

No hay nada, absolutamente nada de objetividad, son periódicos tendenciosos que nada más informan lo que les conviene y lo que nos afecta, desgraciadamente así está la mayoría de los medios de información en México, porque han tomado partido, es decir, están a favor del antiguo régimen, añoran los tiempos de corrupción”.

Antes, AMLO se refirió a las víctimas del colapso en la Línea 12 y refrendó el apoyo a las familias afectadas —para luego asegurar que el dictamen ya está listo y esta semana se conocerán las causas del colapso de una trabe entre las estaciones Tezonco y Olivos.

Y las filtraciones

“Debe de haber, es que no alcanza la jefa de Gobierno, ni una autoridad a tener seguridad de que los servidores públicos van a actuar con lealtad, en todos los gobiernos hay quienes no sólo no coinciden con nuestro proyecto, sino que están en contra.

Esto es así en todos lados”.

A diferencia de Claudia Sheinabaum, AMLO aseguró que hubo filtraciones por parte del gobierno en el reportaje del New York Times y aún así declaró que “no hay nada que ocultar”.

De acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, lo que seguirá después de que se dé a conocer el peritaje es la intervención de la Fiscalía —en el asunto de las sanciones a los culpables de esta tragedia— y que el gobierno Federal y de CDMX trabajen en la rehabilitación de la Línea 12.

Ayer (13 de junio), tras la publicación del reportaje del New York Times “Por qué colapsó la Línea 12 del Metro”, Marcelo Ebrard y Sheinbaum salieron al paso.

En el caso del secretario de Relaciones Exteriores, el New York Times fue señalado por ignorar la info que Ebrard les envió para la investigación, mientras que Claudia Sheinbaum publicó un hilo en Twitter, donde aseguró que el reportaje busca la división de la 4T y descartó cualquier filtración desde su gobierno —declaración que esta mañana contradijo AMLO.