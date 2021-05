AMLO felicita a mexicana ganadora de Miss Universo: “Andrea Meza es la más guapa”

Aunque muchos se preguntaron anoche “¿A poco todavía existe Miss Universo?”… el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no se perdió el certamen y no dejó de subirse al tren de las felicitaciones a la mexicana Andrea Meza, polémica ganadora (ahh porque cómo muchos querían que ganara la de Perú).

“Triunfó ayer, es la Miss Universo 2021, mexicana, que ganó enfrentando a otras mujeres de otros países hermanos”, explicó AMLO durante su mañanera en la que, según lo agendado, pedirá perdón a la comunidad china por los asesinatos en Torreón, Coahuila.

“[Se enfrentó] a mujeres inteligentes, bellas, pero Andrea triunfó… es la más guapa”, celebró el presidente ante los raquíticos aplausos de los presentes en la mañanera. “Y nos da mucho gusto”, concluyó.

Seeeeeee… por si ya anoche andaban ya haciendo la meme u orgasmeándose con el partido de alarido que ofrecieron América y Pachuca en los cuartos de final de la Liga MX, pues resulta que ayer se celebró el certamen de belleza Miss Universo y, pues nada, que la representante de México se ganó la corona.

Y no sólo AMLO se subió al tren del ma… ndar felicitaciones. También el canciller Marcelo Ebrard agarró en friega el celular para tuitear su beneplácito porque México tiene a la miss de este año. “Felicitaciones a Andrea Meza por su triunfo en el certamen Miss Universo!!”

Un hecho de esta relevancia no puede dejar de tener su respectivo dato Godínez. Ahí les va: con Andrea Meza, son tres las mexicanas que ganan Miss Universo. Meza, Ximena Navarrete y, claro, la legendaria Lupita Jones…

Hablando de Lupita Jones, ésta dejó en evidencia que eso de echar la felicitación, así como sale del alma, ya es cosa del pasado. Prevenida la candidata al gobierno de Baja California, ya tenía preparado el caluroso mensaje, en caso de que Meza resultara ganadora… y el de consolación, en caso de que se le negara la corona. Nomás que se le cruzaron los cables al community manager de la exreina de belleza y acabó mandando a redes ambos textos (con todo y las indicaciones).

Cosa de nada… nomás que segura hoy se abre vacante de CM.