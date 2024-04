Lo que necesitas saber: AMLO llegó a decir hace unos años que regresaría al Ejército a los cuarteles; ahora se echa para atrás y dice que eso no es cierto.

Que sí, que no, que nunca fue así: El presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO para los que prefieren ahorrarse las letras, apenas dijo que nunca dijo que regresaría al Ejército Mexicano a los cuarteles para que ya no estuviera en las calles, pero como siempre hay una publicación, un video en este caso, que prueba lo contrario.

“Yo nunca dije eso”

Este pasado jueves 25 de abril de 2024, durante su clásica conferencia de prensa, un reportero le recordó a AMLO que como candidato a la presidencia, señaló que si llegaba a Palacio Nacional, no utilizaría al Ejército Mexicano, pero que ahora como mandatario, a través de diferentes recursos legales, está intentando legitimar el uso de las fuerzas armadas en el país para llevar a cabo tareas de seguridad.

Pues al tabasqueño parece que le ardió el comentario e interrumpió al periodista y señaló que para empezar, él nunca había dicho eso; el reportero no se achicó y le contestó que sí, que él había dicho que regresaría al Ejército a los cuarteles, pero el presidente insistió que no, que él lo que sí había comentado, es que se debía apoyar a las fuerzas armadas.

Y luego empezó a explicar que había señalado esto porque no era posible que con toda la experiencia del Ejército y de la Marina, de los 300 mil elementos que poseen, instalaciones y equipo, no pudieran ayudar en la seguridad de México.

“Primero, yo nunca dije eso… No, no, yo dije que había que apoyarlos en las fuerzas armas por una razón muy sencilla; cómo es posible que con la experiencia que tiene el Ejército, que tiene Marina, cerca de 300 mil elementos, con instalaciones, con equipo, no puedan ayudarnos en el problema que más preocupa a los mexicanos, que es el de la seguridad al interior“, contestó el tabasqueño.

Peeero… ¿esto es cierto?

Hace dos años dijo que había cambiado de opinión

Obviamente no es la primera vez que se toca el tema y esta contradicción de AMLO de que mientras era candidato dijo una cosa y luego como presidente hizo otra sobre el papel del Ejército Mexicano.

Sí, fue hace dos años, el 6 de septiembre de 2022, que en su conferencia de prensa, una reportera le preguntó si había cambiado de opinión respecto a las fuerzas armadas, ya que durante su campaña como candidato había mencionado que en los primeros seis meses de su sexenio se dedicaría a regresar a los militares a los cuarteles, pero esto nunca ocurrió.

“Sí, sí, sí cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron, cómo enfrentar el problema de la inseguridad. Sí sabía yo desde el principio, y estoy absolutamente convencido que la paz es fruto de la justicia y eso es la base de la política de seguridad, el atender a los jóvenes, el mejorar las condiciones de vida, de trabajo de la mayoría de los mexicanos, el combatir la pobreza, el combatir la corrupción; todo eso estamos haciendo… Pero, imagínense qué íbamos a hacer con la Policía Federal, cómo estaba, porque yo creo que sí se sabe que de la Policía Federal salieron todos lo que ahora están en la cárcel o están acusados o están prófugos por tremendas violaciones a derechos humanos“, comentó en esa ocasión López Obrador.

“No es con el Ejército que se pueden resolver los problemas de inseguridad”

Pero como les contábamos al inicio de esta nota, siempre, siempre hay una publicación, un video, como uno que salió en abril de 2010, cuando ya habían pasado cuatro años de que Andrés Manuel López Obrador perdiera las polémicas elecciones de 2006 y tan sólo dos años antes de que afrontara las de 2012, en las cuales perdería frente a Enrique Peña Nieto.

En este mensaje, AMLO hablaba sobre lo que había hecho Benito Juárez al acabar la Guerra de Reforma y reinstaurarse la república, ordenando al Ejército Mexicano a entregar nuevamente el gobierno a los civiles, como estaba antes de la intervención extranjera.

“El presidente Juárez sabía que no podíamos apostar a una república militar, sino a una república civilista. Esta es una enseñanza mayor, nos debe servir para entender que no es con el Ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. No es así, no es con medidas coercitivas. La violencia no se puede enfrentar con la violencia. Lo que tiene que hacerse es atender lo social, crear empleos, atender a los jóvenes, como siempre lo hemos venido diciendo, crear mejores condiciones de vida y de trabajo en el país”, dijo el ahora presidente mientras Felipe Calderón llevaba a cabo su supuesta guerra contra el narcotráfico utilizando a las fuerzas armadas.

¿Por qué estaba diciendo todo esto? Pues porque en ese entonces se estaba discutiendo en las cámaras una nueva ley para dar más facultades al ejército. De hecho, prometió en ese momento que él hablaría con los legisladores de sus partidos para que no le otorgaran facultades excesivas.

“No podemos nosotros aceptar un gobierno militarista”, señaló y luego agregó lo siguiente: “Hay que cuidar a esa institución que es el Ejército, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobierno civiles… Hay que cuidar a la institución militar, que regresen los soldados a los cuarteles”.

Entonces… ¿AMLO nunca dijo que regresaría al Ejército Mexicano a los cuarteles?

