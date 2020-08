AMLO cita al papa Francisco para criticar a “conservadores” en spot de Informe de Gobierno

Unos critican que es más conservador utilizar los dichos del representante de la iglesia católica, otros que está apelando a una fuente conservadora para decir “ven, si hasta su líder piensa igual que yo”… y otros más que porque sí. En fin, el caso es que AMLO contestó así quienes lo llaman “comunista”.

Pues con la novedad que ya viene… ya se asoma la celebración del 2º Informe de Gobierno. ¿Segundo? En lo que respecta a los informes oficiales, sí, porque de los informes por aniversario de victoria en las urnas, de cuando tomó posesión, de su primer beso a Gutiérrez Müller y de los muchos otros que AMLO se saca de la manga, quién sabe cuántos llevamos… y, por ello, el presidente ya anda sacando sus spots, para que la gente no se olvide de sintonizarlo.

En fin, el caso es que dentro del primer spot –el cual comenzó a difundirse ayer en redes sociales… suponemos que igual en otros medios– es donde viene la polémica cita al papa Francisco, utilizada por AMLO para contestarle a “los conservadores” que lo tachan de comunista por ayudar a los pobres… según. Y dice así:

“El papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, ‘es el centro del Evangelio’. Es para decirles ‘tengan, para que aprendan’”, señala AMLO en su clip promocional de no más de 30 segundos.

¿AMLO usando frases a como dios le da a entender?

Y bueno, quizás para muchos no será conservador citar al papa… pero, ¿y gobernar con base en las principios religiosas? Ahí quizás ya entraríamos en otras polémicas, porque para muchos no estará mal dar a los más necesitados… aunque para otros sería mejor no quedarse en meras dádivas y ayudarlos a ser productivos por cuenta propia, para que a futuro no necesiten de ayudas ni del gobierno ni de nadie.

Ahhh, pues ahí es donde entra el “tengan, para que aprendan”, ¿no? No precisamente. Si bien el papa Francisco si dijo alguna vez que la defensa del pueblo no es comunismo… quién sabe de dónde AMLO se sacó la otra frase. Lo que si se sabe es que no es la primera vez que recurre a ella. Anteriormente ya lo había hecho… aunque no precisamente para hablar del apoyo que su gobierno da a las clases más necesitadas, sino para presumirles a sus detractores los avances del nuevo aeropuerto en Santa Lucía.

“No es con ánimo de confrontar, sino para decir ‘suave, suave… tengan, para que aprendan’”, dijo AMLO muy cachondamente en una mañanera, antes de darle play al video para mostrar los avances megaconstrucción, los cuales -según el presidente- se hacen de a poquito, pero de manera constante y efectiva.

Entonces, qué sentido tuvo decir “tengan, para que aprendan” en el spot presidencial. Quién sabe. Mejor ustedes hagan grupos de tres y debátanlo.