“Ya lo perdoné”: Dice AMLO que ya disculpó a Calderón por las elecciones de 2006

Este 14 de agosto, ahora en conferencia mañanera desde Acapulco, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el exmandatario Felipe Calderón Hinojosa está enojado con él, aunque también agregó que él ya lo perdonó por lo que ocurrió en las elecciones presidenciales de 2006.

¿Qué es lo que declaró López Obrador sobre Calderón?

El tabasqueño comentó que por las investigaciones que realizan autoridades de Estados Unidos en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad durante la administración de Felipe Calderón, el expresidente está molesto con él.

Sí, al respecto, señaló: “Está enojado el expresidente Calderón conmigo. Dice que hay persecución política, nada de eso. Yo ya lo perdoné, nos robó la presidencia, él lo sabe. Pero yo no odio, pero no es conmigo, es con el juez de Estados Unidos que está investigando el caso de García Luna que fue su secretario de Seguridad Pública”.

Luego agregó: “Ni modo que yo vaya a decir al juez de Estados Unidos: ‘Ya no investigues, exonera a García Luna’, pues eso no lo puedo hacer, obviamente no me corresponde, ese es un asunto del gobierno estadounidense. Ahora, si él está pensando que yo tengo influencias para decidir lo que está haciendo este juez en Nueva York, pues está exagerando”.

¿Por qué surgieron estas declaraciones de López Obrador?

Estas declaraciones vinieron después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hablara de si se debía o no juzgar a expresidentes por corrupción, y más por los actuales casos en los que exfuncionarios de las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón están envueltos.

Sí, sobre esto, el mandatario comentó: “Yo siento que para juzgar a un expresidente en los casos en los que se están dando los acontecimientos en el país, pues tiene que haber una consulta ciudadana, que es lo que yo he sostenido siempre y que no sólo deben ser dos, si no que se tiene que considerar desde Salinas (de Gortari) hasta la fecha”.

¿Pero por qué debe ser consulta ciudadana? El tabasqueño explicó que se debe realizar en todo caso una encuesta, una consulta, para que no se recaiga en la “mala costumbre” de que un expresidente vaya a la cárcel porque el actual presidente lo decidió.

Por esa razón, declaró que él quiere que por estos casos, el pueblo sea el que decida si se debe juzgarlos o no, que sea por medio de una consulta ciudadana. Por último, señaló que él no puede ser complice, no puede ser “tapadera” de nadie.

*A partir del minuto 2:02:06 se pueden observar estas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador