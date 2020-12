AMLO afirma que empresas privadas podrán vender la vacuna contra COVID-19 en México

Mucho se ha dicho sobre la decisión del gobierno de México de no permitir que el sector privado adquiera las vacunas para el COVID-19 con sus propios medios. Una postura que ha traído críticas a la actual administración por prohibir que personas con poder adquisitivo puedan comprar sus dosis en vez de esperar a que sea su turno de recibir la vacuna.

El descontento ha sido tanto que algunos ya estaban pensando en viajar al extranjero para comprar una vacuna contra el SARS-CoV-2. Algo que no decimos que no se pueda hacer (de hecho algunos países parecen tener planes de comercializar la dosis), pero que por el momento parece algo lejano gracias a las limitación de vacunas que existen.

AMLO anunció que las empresas privadas podrán adquirir la vacuna contra el COVID-19

Aunque se ha armado una especie de debate en torno al tema, parece que las autoridades mexicanas no tienen broncas con que el sector privado compre las vacunas por su cuenta y las venda en nuestro país como se le venga en gana. Claro, siempre y cuando las dosis contra el coronavirus se adquieran en el extranjero.

Así lo dio a conocer AMLO a través de un video posteado en sus redes sociales, donde indicó que las empresas están en todo su derecho de adquirir y vender las vacunas contra el COVID-19 que compren por fuera del país, dejando en claro que las dosis adquiridas por el gobierno federal serán administradas conforme al plan de vacunación.

Pero recordó quienes son los sectores prioritarios para la vacunación

En su mensaje desde Palacio Nacional, López Obrador indicó que médicos/as, enfermeros/as, camilleros/as y demás personal (hasta el de limpieza) que trabaje en hospitales donde se atiendan a pacientes con COVID-19 son prioridad ante la vacuna. “Se calculan de 700 a 750 mil”, indicó AMLO en el video.

De acuerdo a lo mencionado por el mandatario, el acuerdo que el gobierno de México hizo con Pfizer será suficiente para cubrir una gran parte de la demanda de vacunas contra coronavirus en el sector de la salud durante los próximos meses. A más tardar, para el mes de marzo esperan contar con 1 millón 400 mil dosis que se aplicarán en 700 mil trabajadores.

Se planean otros acuerdos para conseguir más vacunas

“Al mismo tiempo vamos a seguir con el acuerdo que se tiene con una farmacéutica China, CanSino, vamos a cerrar ya el acuerdo. Esta vacuna es muy importante porque no requiere de bajas temperaturas en refrigeración como la de Pfizer. Además, es una sola aplicación”, detalló AMLO adelantando que se espera que el próximo mes se tengan millones de dosis de dicha vacuna.

Andrés Manuel López Obrador dijo que las vacunas de CanSino ayudarán a cubrir las dosis que necesita el personal de salud del país. Posteriormente, en la segunda semana de enero, se espera comenzar a vacunas a los adultos mayores.

En su momento se dará prioridad a los maestros del país para acceder a la vacuna

“Empezamos con los de más edad, de 100 a 90 años. Estén donde estén, si no pueden salir de sus casas los vamos a ir a vacunar… De 90 a 65 años, lo mismo, vamos a poner en práctica el mismo mecanismo que utilizamos para entregar las pensiones a los que viven en las zonas más apartadas del país”, informó sobre la campaña de vacunación que se hará a través de brigadas, las cuales incluso irán hasta los hogares de los abuelitos si éstos no pueden ir a los puntos de vacunación.

Acorde al plan de AMLO, después de los adultos de 60 años irán los enfermos crónicos con comorbilidades (hipertensión, diabetes, obesidad, etc.). De ahí se irá bajando a la demás población, sin embargo, se tomará consideración a los maestros del país en los estados donde haya semáforo verde (para ese entonces) y así se reinicien las clases presenciales.

No habrá influyentismo para conseguir una dosis contra el COVID-19

En cuanto a costos, López Obrador afirmó que para la primera fase de compra de vacunas se cuenta con un presupuesto de 32 mil millones de pesos y que la aplicación de las vacunas será universal y gratuita. Sólo es cosa de esperar el turno que le toque a cada miembro de la población mexicana.

“Lo único que se va a cuidar es que no haya influyentismo y que se respete el programa. Primero los médicos que están salvando vidas en hospitales COVID. Segundo, adultos mayores, estén donde estén: vivan en las Lomas de Chapultepec, en San Pedro Garza García, en Nuevo León, o en la Lacandona o en la Tarahumara”, mencionó.

Sector Privado puede comprar y vender vacunas del coronavirus mientras no se adquieran en México

En cuanto a la venta de la vacuna en las farmacias del país, López Obrador dijo que las empresas que deseen hacerlo pueden buscar las dosis y ponerlas a la venta sin ningún impedimento, con la condición de que no se adquieran en territorio nacional, ya que el gobierno federal está adquiriendo todas las dosis que se necesitan para tener una cobertura total.

Como ejemplo puso el contrato con CanSino, con quienes se esperan adquirir 35 millones de dosis: “El compromiso es que nos entreguen 2 millones en enero, 3 millones en febrero, 3 millones en marzo y así… Ya tenemos firmado este acuerdo, y así con otras farmacéuticas y gobiernos, porque afortunadamente tenemos muy buenas relaciones con todos los gobiernos y pueblos del mundo”.

Hay que cuidarse hasta ese entonces

Al finalizar su mensaje, López Obrador recordó a la población seguir cuidándose para evitar un contagio en los próximos meses y mientras la vacuna llega a nosotros.

“Hay que seguir con la sana distancia, guardanos. Si no tenemos nada que hacer importante en la calle, si no es indispensable salir a la calle, vamos a mantenernos en casa, evitar reuniones con mucha gente, aunque sean familiares… Ya falta poco, ya con la vacuna vamos a tener la seguridad, la garantía de no enfermarnos”, concluyó.