“Si mi hermano es responsable, que sea castigado”: Así AMLO sobre el caso de Pío

Una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) bateó la propuesta del polémico magistrado José Luis Vargas para detener la investigación en contra de Pío López Obrador —hermano del presidente—, todo este asunto llegó obvio a la mañanera de este 7 de octubre y ahí AMLO aseguró no intercederá por nadie, ni su familia.

Y si Pío López Obrador es hallado culpable de los presuntos delitos electorales, entonces, “que sea castigado”.

La reacción de AMLO sobre el caso de su hermano Pío

“Yo no protejo a nadie, yo llegué aquí para encabezar una transformación, hacerla con todo el pueblo, por eso me dieron su confianza millones de mexicanos y no los voy a traicionar.

Si mi hermano es responsable, que sea castigado, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia”.

Es la segunda vez que AMLO da una declaración específica y directa sobre el caso de Pío. La primera fue en 2020, cuando dijo que igual el dinero que su hermano había recibido —de David León Romero, exfuncionario de la 4T— eran unas aportaciones para Morena.

Ahora, un año después y tras la discusión sobre el proyecto de José Luis Vargas para frenar las denuncias contra Pío, AMLO repitió la dosis de que en su gobierno ni su familia tiene chance de robar.

“Ofrezco una disculpa si denuncio actos de corrupción porque estoy convencido de que ese es el principal problema de México y puedo sacar mi pañuelito (…) pero puedo decir que no se permite la corrupción, todavía hay abajo porque se está limpiando de arriba para abajo, pero arriba no hay”.

El caso

En 2020 Latinus reveló un par de videos supuestamente grabados por el ex secretario de Protección Civil David León Romero.

El video es protagonizado por el mismo León Romero —excolaborador de Manuel Velasco, exgober de Chiapas por el Partido Verde Ecologista de México— y Pío López Obrador.

En uno de ellos vemos cómo David León le entrega un sobre con dinero —un millón de pesos— a Pío y justo por esta razón el INE (Instituto Nacional Electoral) le siguió el paso a este caso, luego de haber recibido quejas y denuncias para que investigara.

Un año después salió a la luz oooootro video también protagonizado por David León, pero con otro carnal de AMLO: Martín Jesús López Obrador.

Según Latinus, se trató de la entrega de 150 mil pesos del exfuncionario a Martín de Jesús López.