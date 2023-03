Apreciación del peso, bien; crecimiento económico, recuperándose; inversión extranjera, bien; generación de empleos, considerable. Esto y más lo dijo AMLO en su conferencia mañanera. Entonces, el reto es la inflación y contra ella tiene un plan… uno que no sólo beneficie a México, sino a toda Latinoamérica. Bueno, casi toda Latinoamérica…

En la mañanera de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que tiene en mente un plan contra la inflación, el cual se basa en el intercambio comercial de alimentos y otros bienes con países de América Latina. El objetivo es que en bloque se logre enfrentar “la carestía de la vida”.

AMLO presumiendo el dólar que guarda en su cartera / Captura de pantalla

“Vamos a invitar a productores a distribuidores, comerciantes, importadores, quienes venden, quienes compran. Esto tiene que ver con alimentos, conseguir precios, quitar aranceles, barreras que impiden que se pueda obtener alimentos a buen precio para el mercado interno de los países”, explicó AMLO.

Al hacer el anuncio de su plan contra la inflación, el mandatario dio señales de que no está en blanco. Según informó, ya entró en contacto con varios presidentes y, de hecho, la primera gran reunión para ir planchando el proyecto se realizará el próximo 5 de abril (hasta ya se sabe la hora: 10:00 am). No será una cumbre o gran reunión presencial… por el momento, nomás por videoconferencia.

Según lo adelantado por AMLO, en este plan anti inflación se prevé contar con la participación de Cuba, Argentina, Chile, Colombia, Bolivia y Honduras… ¿Y Perú?, preguntó un reportero, nomás para amarrar navajas, pues bien se sabe que las relaciones con la nación de la Tigresa del Oriente no van muy bien que digamos. Y el presidente no lo ocultó: “No”, respondió en seco.

Horas después del anuncio, en las redes del presidente se compartió un video en el que se ve a éste conversando con algunos de los presidentes invitados a participar en el plan contra la inflación. Según lo convenido en las pláticas telefónicas preliminares, luego de la videoconferencia del 5 de abril, habría una reunión presencial… No mucho tiempo después, quizás a finales de ese mes o en mayo. La reunión sería en México, obviamente.

“A mí me parece, Andrés Manuel, que es una gran idea. Yo estoy siempre dispuesto”, se escucha decir al presidente de Argentina, Alberto Fernández.

Inflación afecta al bolsillo de los meicanos / Foto: Victoria Valtierra-Cuartoscuro.

Un día antes de hacerse el anuncio del plan anti inflación, el presidente Lula da Silva anunció una próxima visita a nuestro país. En ese momento, se pensaba que sólo sería para hablar temas bilaterales México-Brasil. Ahora se unen los puntos y resulta que el anuncio que hizo Lula en sus redes era para el acuerdo de cooperación que plantea AMLO.