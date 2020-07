AMLO plantea que sus críticos paguen una ‘cooperacha’ para una ‘causa justa’

Este 3 de julio (a veces ya no sabemos en qué día estamos), en su ya clásica mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que está buscando la manera de que sus más grandes críticos se caigan con una “cooperacha” para el país.

Así lo declaró el tabasqueño: “Ahora que se vayan preparando porque estoy buscando la manera de que cooperen, porque el atacarme es para ellos una empresa lucrativa. ¿Cuánto les dan para atacarme? Ganan por eso, entonces deberían de cooperar en algo“.

Sí, y es que el mandatario ya se nota cansado de sus críticos, de las personas que lo ofenden y que cuestionan acciones de su administración, no por algo recientemente señaló lo siguiente: “Nunca, en más de un siglo, se había insultado tanto a un presidente de la república”.

Nunca en la historia de México se había atacado tanto a un presidente, responde AMLO en informe 📡 pic.twitter.com/biFaJa4AYg — Parabólica en red (@ParabolicaRed) July 1, 2020

¿Cuánto van a tener que cooperar sus críticos?

Andrés Manuel también señaló que sigan criticándolo, que continúen reprobando sus acciones, pero que de lo que les paguen, se “mochen” con algo.

“Ganan por eso, entonces deberían de cooperar en algo. Que sigan atacando, pero que de lo que les pagan -porque es prensa vendida o alquilada- que ayuden en algo”, comentó el presidente.

¿Qué de cuánto va a ser la cooperación de sus críticos? No, un millón de pesos no, pero López Obrador dice que unos 500 mil o unos 50 mil pesos “para una causa justa” sí, y así también sigan manteniendo “su permiso, su licencia” para seguirlo atacando.

Acá la versión estenográfica de esta particular declaración: “Ya no un millón, pero 500 mil, que aporten 50 mil para una causa justa y ya con eso mantienen su permiso, su licencia para seguirme atacando”.

¿Por qué realizó estas declaraciones sobre sus críticos?

Un reportero le preguntó sobre que hará tras el reciente descubrimiento de un ciudadano sobre que Gustavo de Hoyos, persona que de acuerdo a él encabeza Mexicanos Contra la Corrupción, y está en contra de la 4T, cobra hasta un millón de pesos mensuales por ser consejero del Infonavit.

A lo que el mandatario indicó que no tenía mucha información al respecto pero que sí sabía de prácticas de abusos, de funcionarios que se “servían con la cuchara grande”, y que también por eso enfrentaban una campaña permanente de ataques de esos grupos de personas, de críticos que ya no están al amparo del poder.

“Imagínense, lo he dicho en otras ocasiones, recibían hasta un millón de pesos mensuales algunos columnistas y ahora ya no reciben esa cantidad, no dejan de tener ingresos”, indicó López Obrador.

En fin… por estas declaraciones están surgiendo nuevas críticas en redes sociales hacia el tabasqueño… sólo esperamos que por esto después no les pidan una “cooperacha” para el país.

*A partir del minuto 16:45 se pueden escuchar estas declaraciones del presidente