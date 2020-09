“Si no protestaran, me sentiría frustrado”, dice AMLO de plantón de FRENAAA en la CDMX

Que si no los dejaron pasar al Zócalo, que si les quitaron a unos sus casas de campaña… el caso es que el Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) ya armó su plantón en la CDMX y ya hasta tiene la “bendición” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su participación en el evento en el que se dieron avances del Programa Nacional de Reconstrucción, AMLO se dio tiempo para comentar sobre el plantón de los del FRENAAA. A grandes rasgos, no dio muestras de querer acceder a las peticiones de los quejosos (un poco difícil… quieren que renuncie), pero sí expresó la felicidad que le da que haya muestras de oposición. ¿¿??

Seeee, para el presidente, el que protesten los que están protestando (valga la redundancia) es signo de que las cosas están cambiando. Para bien, suponemos…

“Un signo de que vamos avanzando es de que ahora protestan los que antes estaban acostumbrados a vivir al amparo del poder público. Están protestando los conservadores. Antes protestaba el pueblo raso (…) porque queríamos justicia y queríamos democracia. Ahora están protestando los que se beneficiaron durante mucho tiempo y piensan que van a regresar esos tiempos de abuso y corrupción”, señaló AMLO.

“Estoy contento, porque imagínense si no protestaran los conservadores, me sentiría hasta frustrado. Diría ‘no estoy haciendo nada, no hay ningún cambio’”, agregó el mandatario en el evento realizado ayer en Morelos, un día después de que diera inicio el plantón de integrantes del FRENAAA en avenida Juárez… y ahora ya en Reforma. Falta ver si hoy, que se reabren los accesos al público, éste no se extiende al Zócalo capitalino, que era su principal objetivo.

Que los líderes del FRENAAA se queden a acampar, pide AMLO

Y bueno, tan contento está el presidente de que los del FRENAAA ya dejaron de protestar desde sus autos, para sentir el rigor de la calle… que aseguró que, contrario a lo que inicialmente se denunció, no serán molestados en absoluto y podrán permanecer con su plantón el tiempo que deseen.

“No somos autoritarios. No somos represores. Se garantizan libertades plenas. Ahora que hay un plantón en el centro de la CDMX, cosa que hicimos nosotros durante mucho tiempo, luchando por la justicia y la democracia, ellos deben de saber que tienen todas las garantías para manifestarse. No van a ser molestados. Se van a poder quedar ahí en sus casas de campaña, como nosotros lo hicimos”.

Por último, como si ya se hubiera enterado que uno de los líderes del FRENAAA se tuvo que retirar del plantón por “problemas de salud”, pidió que la protesta sea sostenida por las personas que dirigen el movimiento.

“Que se queden todos, que los dirigentes que no se vayan a ir a dormir en los hoteles en la noche (…) que se sientan seguros, porque van a tener todo para que se garantice sus libertades”.