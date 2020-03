Afirma AMLO que él y su gobierno ‘decidieron’ que bajara el precio de la gasolina

Mucho ha dado de qué hablar la visita de Andrés Manuel López Obador a Oaxaca por diferentes temas, pero sus recientes comentarios sobre el costo de los combustibles sin duda se robaron la atención más que nunca. A través de un video compartido en Twitter por el mandatario desde una estación de servicio ubicada en Tlacolula de Matamoros, AMLO aseguró que él y gobierno ‘decidieron’ bajar el precio de la gasolina.

“A pesar de la caída en el precio del petróleo, que desde luego nos afecta, tomamos la decisión de reducir el precio de la gasolina porque ahora nos está costando menos su importación. Esto es fortalecer la economía popular frente a la adversidad”, se lee en el mensaje con el que AMLO acompañó su video, en el cual explica que situaciones internacionales han provocado un desplome en el precio del petróleo y eso pasa a afectar a nuestro país porque nosotros lo vendemos.

Lo anterior, reconoció, también ha provocado que la gasolina que México compra sea más barata, pero por la afectación que el desplome del petróleo provocó, bien se pudo tomar la decisión de crear un impuesto y mantener los precios de la gasolina por encima de los 20 pesos… pero en lugar de eso, decidieron que bajara.

“Tomamos la decisión de bajar el precio. Porque se pudo decir, pude argumentar: ‘Yo les ofrecí que no iba aumentar la gasolina en términos reales y he cumplido con eso, no ha aumentado la gasolina desde que estoy en la presidencia’ . Pude decir eso y crear un impuesto para que siguiera valiendo la gasolina 20 pesos, la Magna, la Premium 21 ó 22 pesos. Pero decidí que bajara el precio para que nos ayude a atemperar, a que no se sienta tanto la crisis económica“, explicó.

En pocas palabras, AMLO reconoce que el precio bajó por cuestiones externas, pero fue su decisión no crear un impuesto con el pretexto de que en su gobierno no se han dado aumentos en los precios del combustible para que siguiera valiendo lo mismo que antes.

Pero a todo esto… ¿puede el gobierno ‘decidir’ que el precio de la gasolina baje?

La respuesta es muy simple… no. Un gobierno no puede decidir el precio de la gasolina, ya que éste depende del mercado internacional, tanto del mismo combustible como del petróleo. Lo que el gobierno sí puede decidir es el IEPS, es decir, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que se impone en México a diferentes productos, incluida la gasolina. Checa en el siguiente enlace cómo funciona este impuesto explicado con peras y manzanas.

Aqui te lo explicamos a grandes rasgos. El IEPS es un impuesto que quienes importan, elaboran y venden productos como gasolina, cerveza, dulces y otros, cubren indirectamente gracias a un pequeño incremento en el precio que los clientes pagan. Podemos decir, entonces, que AMLO no está mintiendo del todo al decir que se pudo crear un impuesto para mantener los precios arriba de los 20 pesos pese a la disminución internacional.

De haberlo querido, el gobierno pudo ‘jugar’ con el IEPS para mantener los costos del combustible tal como estaban, según explicó el economista en jefe de la American Chamber, Luis Foncerrada, en entrevista para Milenio. En conclusión, la única decisión que tomó el gobierno fue no aumentar dicho impuesto y permitir que el precio de la gasolina en México siguiera la corriente internacional.