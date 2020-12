Ya destapado el caso: Promete AMLO investigación a empresa de Felipa Obrador

“¿Qué pasó, tocaya?, ¿no va a decir ni Pío?”. Ya hasta salió Felipe Calderón a opinar sobre los contratos que ha ganado la prima del presidente, Felipa Obrador, con distintas dependencias del gobierno —entre ellas Pemex. Y como todo mundo ya dio una opinión sólo faltaba AMLO, quien precisamente fue cuestionado en la mañanera sobre este rollo de adjudicaciones directas y mucho dinero.

Una reportera cuestionó al presidente sobre qué pasión con los contratos de adjudicación directa que la empresa Litoral Laboratorios Industriales —propiedad de la prima hermana de AMLO— con dependencias como el Instituto Mexicano del Petróleo, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Pemex.

¿Qué dijo el presidente?

“No se protege a nadie”: AMLO acerca de Felipa Obrador

“Hoy se va a informar, seguramente el director de Pemex y yo ya he dicho que no me pertenezco, yo no le puedo fallar al pueblo, entonces no se puede permitir la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política, no somos iguales. Entonces, si un familiar hace algo indebido, pues se le debe juzgar, aunque se trate de un hijo”, respondió.

AMLO reforzó su discurso sobre que la 4T no es igual a los otros gobiernos —“no somos iguales que nuestros adversarios“— e informó que habrá una investigación sobre este caso que fue revelado por el periodista Mario Gutiérrez Vega, presentado en Latinus, el programa de Carlos Loret de Mola.

Aquí vale recordar que este no es el primer caso de familiares de AMLO metidos en rollos medio oscuros. En agosto pasado el mismo Latinus presentó un par de videos donde se observa al hermano del presidente recibir dinero de manos del excoordinador Nacional de Protección Civil.

Por este caso, Pío López Obrador ya es investigado en el INE y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.