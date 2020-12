Pide AMLO a productores no subir precio de tortillas: “No es orden, es solicitud amigable”

Una petición un poco tardía, porque en algunos lugares ya le subieron unos cuantos centavos al kilote de tortillas. Pero pos, en una de ésas los productores reculan ante la solicitud de AMLO (seeeee, seguro).

En su mañanera del pasado 1 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), llamó a los productores de tortillas a no pasarse de lanza con la banda y no aumentar el costo de las de hacer tacos. Petición hecha a días de que el titular de la PROFECO aseguró que no había razón para subir el costo del producto.

Pero bueno, como no hicieron caso en algunos lugares, ahora lo pide por las buenas…

“No es una orden, no es un decreto, es una solicitud amigable para que esperemos unos meses, porque necesitamos también acabar con esa mala costumbre de que terminaba un año, iniciaba el otro con aumentos de precio”, señaló AMLO en el mero día en que cumplía su segundo año de mandato.

La petición del Ejecutivo fue a raíz de que una reportera preguntó en qué habían quedado las negociaciones entre productores sobre una eventual alza al precio del kilo de tortillas. Sobre esto, el encargado de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Ricardo Sheffield, pidió a los susodichos no hacerle “al pitoniso” y ser solidarios con los consumidores y hacer caso al llamado del presidente.

“Hubo un aviso de dos grandes empresas de harina de maíz nixtamalizado de que iban a aumentar 6.5%, que porque lo venían haciendo dos veces al año y ahora sólo una, pero ustedes han escuchado el llamado del presidente que se fundamenta que no sólo no han aumentado los precios de los energéticos, sino que la gran cosecha de maíz blanco, que es la de Sinaloa y la que viene en el Bajío y en Jalisco, no ha tenido aumentos; al contrario, una pequeña diminución en relación al año pasado”.

Tal vez después se autoriza el alza a las tortillas… pero que se esperen

Efectivamente, previo a que el Sr. Sheffield tomara el micrófono, AMLO señaló que los costos de energéticos no han reportado alzas… y, aunque no desestimó que más tarde pudiera autorizarse un aumento al kilo de tortillas, pidió a los productores que “se esperen”.

“No se trata de querer resolver las cosas por decreto, tenemos que apegarnos a lo que es la realidad del mercado, los costos, pero hacer el análisis cuidadoso y que nos esperen para ayudar a la gente. Sin maíz no hay país, la tortilla es todo, entonces que nos ayuden”.