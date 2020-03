Previo a la jornada de sana distancia —que comenzará el 23 de marzo—, AMLO declaró que si hace falta, se hará la prueba del coronavirus, tras ser cuestionado en la conferencia mañanera de este lunes de puente.

“Si hace falta, me hago la prueba del coronavirus… tomamos la decisión de dejar el tema en manos de técnicos, científicos, porque si se deja en manos de políticos entonces se altera todo. Esa es otra epidemia”, dijo Andrés Manuel López Obrador.

“Yo me ajusto al protocolo de salud. Si hace falta, entonces yo me hago la prueba del coronavirus, hago lo que me indiquen los médicos”, aseguró @lopezobrador_ en la ‘mañanera’. pic.twitter.com/m7OTG7XYMS

De acuerdo con el presidente, “esa otra epidemia” tiene que ver con los intereses políticos creados por “quienes no nos ven con buenos ojos” —esto a raíz de que trascendiera el supuesto fallecimiento del empresario José Kuri.

Sin embargo, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, aclaró que no es necesario que AMLO se haga la prueba del coronavirus. Ni AMLO, ni cualquier ciudadano.

¿La razón? De acuerdo con López-Gatell, en estos momentos no es indispensable que todos los mexicanos y las mexicanas acudan a hacerse la prueba porque en términos técnicos no sirve de nada saber si es positivo o negativo —al menos en esta etapa de “Importación viral”. Es decir, de los casos registrados están relacionados con personas que viajaron al extranjero.

La pregunta sobre AMLO y la prueba del COVID-19 surgió porque el presidente suele darse un rol por el país. ¿Cuáles serían los efectos si Andrés Manuel López Obrador estuviera contagiado y esparciera el coronavirus entre la gente?

Esta fue la pregunta de una reportera. No obstante, López-Gatell calificó como descabellada la idea de que AMLO y los ciudadanos se realicen la prueba de manera preventiva.

Con respecto al presidente, el subsecretario de Salud explicó que AMLO tiene la misma probabilidad de contagio por coronavirus que una reportera que sale a chambear de gira.

Así que con respecto a López Obrador, sólo basta tomar a consideración dos puntos de vista de manera técnica: “Como persona hay que respetarle sus derechos de privacidad” pero también cuidarlo porque es el jefe de Estado.

“(AMLO) No es una persona de especial riesgo“, concluyó López-Gatell.

“Es evidente de que hay un interés político y esto no ayuda. Y a mi me gustaría de que todos los que me tomaron ayer en el aeropuerto lo transmitieran porque me acosaron (…) Entiendo que es la molestia que provocan los cambios que estamos llevando a cabo”: @lopezobrador_.

