Más vale prevenir: AMLO revela que se hace la prueba de COVID-19 cada semana

Como Rafael Ojeda, secretario de Marina, dio a conocer que resultó positivo en la prueba de COVID-19 —y que su caso es asintomático—, en la conferencia mañanera de este 19 de octubre, AMLO fue cuestionado sobre su salud. Y pues en esta ocasión, el presidente reveló que él se realiza la prueba una vez por semana.

“Yo me cuido, guardo la sana distancia, eso es lo principal, afortunadamente no he tenido síntomas, desde el principio se ha mencionado que si hay todo, hay calentura, si hay dolor de cuerpo pues hay que asistir al médico y hacerse la prueba, son como los síntomas básicos, yo no he tenido afortunadamente eso”, explicó el presidente.

Luego de que Rafael Ojeda, secretario de Marina, dio positivo a COVID-19, @lopezobrador_ comentó que se hace una prueba por semana “para estar seguro”. Añadió que se ha realizado entre 6 y 8 pruebas en total. pic.twitter.com/5Z80ldB2My — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) October 19, 2020

AMLO y la prueba COVID-19

Así que hasta el momento todo va bien en cuestión de salud para AMLO. Además de hablar de su estado físico, Andrés Manuel López Obrador tuvo que explicar cómo se cuida ante los casos de coronavirus registrados en su círculo cercano —es decir, con los secretarios de Gobierno, con quienes se reúne todas las mañanas o mantiene un acercamiento constante.

Para descartar o prevenir cualquier problema, el Peje explicó que se hace una prueba “por lo general por semana, para estar seguro, sobre todo para no contagiar a nadie”.

Y por lo general, el presidente aplica la prueba de COVID-19 todos los martes —en esta ocasión, será un par de días después de que el secretario de Marina Rafael Ojeda diera a conocer que resultó positivo.

“Ahora le afectó al almirante Ojeda y tenemos comunicación con él, está bien, hablé con él antier y ayer y no tiene molestias mayores, está bien pero estuvimos juntos el jueves y bueno, pues todos los días en la mañana nos reunimos en la reunión de seguridad pero como guardamos sana distancia, no necesariamente tiene que haber contagio, entonces vamos a esperar mañana martes”, explicó AMLO.

Ya entrado en los detalles, AMLO también reveló que hasta el momento lleva alrededor de seis y ocho semanas aplicándose la prueba.

“Llevo como unas seis, ocho (semanas). De todas formas, me cuido y le diría a la gente como siempre que no debemos confiarnos, es una pandemia muy peligrosa, terrible, causa mucho daño, mucho dolor”, dijo para después lamentar los fallecimientos de amigos, conocidos y familiares.

Y tal cual AMLO reconoció, el gobierno no ha sido la excepción en los casos de COVID-19, mucho menos el círculo cercano del presidente. En esta pandemia han resultado positivos el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, Zoé Robledo, director del IMSS, la secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval, y Ricardo Sheffield, titular de la Profeco (Procuraduría General de la República).