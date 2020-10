AMLO recibirá a mano derecha de Guaidó; él agradece su postura por una ‘salida democrática’ de Venezuela

Este día, Roberto Marrero, director del Despacho de Juan Guaidó, y quien también fuera preso político, agradeció por medio de su cuenta oficial de Twitter al presidente Andrés Manuel López Obrador, y al canciller, Marcelo Ebrard, su apoyo para que pudiera viajar a México y reencontrarse con su familia.

¿Qué es lo que declaró Roberto Marrero?

A quien se considera mano derecha de Juan Guaidó, agradeció por medio de sus redes sociales a México, al presidente y al secretario de Relaciones Exteriores por su postura a favor de una “salida democrática” de Venezuela, y su apoyo para encontrarse nuevamente con su familia viajando a través de nuestro país.

Agradezco al pueblo hermano de México, al Presidente @lopezobrador_ y al Canciller @m_ebrard por su postura a favor de una salida democrática, y su apoyo incondicional para poder viajar vía México a reencontrarme con mi Familia. — ROBERTO MARRERO (@ROBERTOMARRERO) October 8, 2020

Así lo publicó: “Agradezco al pueblo hermano de México, al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al Canciller Marcelo Ebrard por su postura a favor de una salida democrática, y su apoyo incondicional para poder viajar vía México a reencontrarme con mi Familia“.

¿Qué es lo que ocurre con quien se considera mano derecha de Guaidó?

Como el viernes pasado no le permitieron a Marrero tomar un viaje humanitario de la embajada de España en Venezuela, quien era seguidor de Juan Guaidó viajó a la Ciudad de México en un avión de la aerolínea venezolana Conviasa.

Sí, después de ser liberado el mes pasado, y de varios contactos entre España y México, recientemente viajó en compañía de un diplomático mexicano como una medida de protección, según información de El Mundo.

El fin de semana pasado comenzó a circular un video en el que se le pedía a Marrero abandonar el vuelo de Plus Ultra. Ante esto, el político venezolano expresó: “¿Quién tiene compasión de mi familia, que tiene año y medio que no me ve?”. Desde ese momento, él ha contado con el respaldo de la diplomacia española.

