¡Chin!… y uno creyendo que, de aquí a dos años, ya íbamos a ser la Dinamarca de Latinoamérica. Pero no: ni echándole toda la galleta, AMLO prevé que la 4T haga las maravillas previstas.

Durante la mañanera de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) avisó que el sexenio no le va a alcanzar para arreglar el desmother que dejaron en el país gobiernos anteriores. Ahí nomás para que luego no anden reclamando.

Foto: Cuartoscuro

“A mí me va a tocar resolver bastante, pero no voy a alcanzar a reparar todo el daño que ocasionó el neoliberalismo o neoporfirismo”, advirtió el presidente.

Y es que le están pidiendo peras al olmo. De acuerdo con AMLO, el trancazo que se le acomodó al país con los gobiernos mencionados fueron más duros que una pandemia… es más, hasta que una peste. “Fue totalmente decadente para el país”.

¿Entonces, ya no se acabará de implementar la Cuarta Transformación? Bueno, AMLO señaló que eso dependerá mucho de los gobiernos que le sigan. Obviamente, si son de Morena se asegura algo de continuidad al proyecto… aunque el presidente considera que incluso hasta si son de otro partido, las administraciones le seguirán con lo suyo.

Foto: Presidencia.

“Yo estoy seguro de que va a haber continuidad con cambio, de que esto ya no lo para nadie, ya se echó a andar este proceso de transformación, y sobre todo está empujado por la misma gente, por la consciencia que se ha despertado”.

Lo dicho por AMLO lo aleja un poquito de la imagen triunfalista que dio hace unos meses cuando, en julio pasado, aseguró que, de los 100 compromisos que hizo al iniciar su gobierno, nada más le faltaba cumplir dos y ya… misión cumplida.

Foto: Presidencia

“Yo en el Zócalo, cuando tomé posesión el 1 de diciembre de 2018, hice 100 compromisos con el pueblo, he cumplido 98. Me faltan dos, y uno es el de la descentralización del gobierno federal, que no hemos podido, sobre todo por la pandemia que nos llevó a estar aquí para enfrentar el Covid y todo el daño que causa, pero ya vamos a ir avanzando en este propósito”, aseguró López Obrador en su momento.

El otro pendiente que tenía en ese entonces, según, era el caso Ayotzinapa. Meses después llegó el nuevo informe ofrecido por Alejandro Encinas, con el cual se tumbó por completo la verdad histórica… incluso con la aprehensión del autor de ésta, el exprocurador Jesús Murillo Karam.

Entonces, digamos que ya puede palomear ése (más o menos. Peeeero ni así.