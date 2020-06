Acepta AMLO posible reunión con Trump… pero quiere que también esté Trudeau

Uhhhh, con tanta condición, hasta parece que ni quiere ir… y es que, aunque Trump dio a entender que su reunión con AMLO sería para hablar sobre cuestiones migratorias… sin hacer mención al T-MEC o a una probable participación del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) puso esos dos elementos sobre la mesa para realizar el mentado encuentro.

“Estamos esperando para definir el carácter del encuentro. Queremos que participe también Justin Trudeau y que la reunión se lleve a cabo con motivo del inicio del T-MEC“, comentó AMLO, durante su conferencia mañanera. “Nosotros estamos esperando que se haga la invitación dl gobierno de EU al gobierno de Canadá… y que Canadá esté de acuerdo”, agregó.

¿No que no?

Lo anterior cae de novedad, ya que hace apenas unos días el propio López Obrador descartó lanzarse a Gringolandia para dar inicio al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. AMLO dijo que era para respetar la emergencia sanitaria de la pandemia. Peeeero, sabiendo que no le late eso de viajar fuera de México… y que no se caracteriza por seguir al pie de la letra las advertencias sanitarias… pos como que todo sonaba a puro pretexto.

“Yo creo que sí [hay que descartar ese viaje], porque ya está el tiempo metido y no va a ser ya posible. No lo descarto todavía, hay que esperar, pero sí ya veo que no va a ser posible”, comentó AMLO el pasado 17 de junio.

En fin, vamos a suponer que la negativa de AMLO era porque Trump no daba señales de querer un encuentro. Ahora, López Obrador asegura que su intención siempre ha sido asistir al inicio del T-MEC.. “porque nos importa el que podamos participar en el inicio de este acuerdo histórico y oportuno”.