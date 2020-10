“Está muy raro”: AMLO sobre el robo de medicamentos para niños con cáncer

AMLO no dio detalles acerca de la investigación por el robo de 37 mil 956 piezas de medicamentos oncológicos para el tratamiento de niños con cáncer —por aquello del debido proceso. Sin embargo, dijo que este caso es un asunto extraño, pues se trata de un cargamento que le costó un buen al gobierno conseguirlo desde Argentina... pero aún así, las autoridades seguirán buscando la manera de abastecer estos medicamentos.

Si el fin de semana estuvieron desconectados de las redes y las noticias, vale decir que la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) y en general la Secretaría de Salud (SSa) están en un problemón; ya que el pasado 7 de octubre dos almacenes de NOVAG INFANCIA, S.A. DE C.V, fueron saqueados y los medicamentos destinados para el tratamiento de niños y niñas con cáncer fueron robados —de acuerdo con la Comisión, que hasta el 10 de octubre confirmó lo sucedido, en medio de la incertidumbre que viven cientos de familias ante el desabastecimiento de medicamentos oncológicos.

Luego de que la @COFEPRIS reportó un robo masivo de medicamentos contra el cáncer, @lopezobrador_ aseguró que ya se está llevando a cabo una investigación y dijo que “está esto muy raro”. pic.twitter.com/5iLY28Qb3x — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) October 12, 2020 Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

¿Qué dijo AMLO?

“No puedo hablar sobre el tema”. Cuestionado en la conferencia mañanera de este 12 de octubre, el presidente dijo que no podía dar detalles sobre el caso por razones del debido proceso.

No obstante, refrendó el discurso de que el gobierno está trabajando para abastecer de medicamentos a los hospitales y enfatizó que sus adversarios tratan de crear otra imagen, un poco de irresponsabilidad.

“Decirles a los padres de los niños con cáncer, permanentemente estamos procurando abastecer de estos medicamentos a todos los hospitales, que no somos inhumanos, tenemos sentimientos y sabemos lo que sufren los niños y cualquier persona que no cuenta con los medicamentos. Nuestros adversarios están aprovechando esta circunstancia para proyectar una imagen que no corresponde a la realidad”, dijo.

Además, Andrés Manuel López Obrador aprovechó para defender a su gobierno y comparar esta situación con la lucha contra la corrupción. ¿Cómo?

Mamás y papás de niñas y niños con cáncer acudieron a las bodegas de fármacos, para corroborar físicamente la existencia de medicamentos para tratamiento de cáncer infantil. pic.twitter.com/WjFlzErv5S — SALUD México (@SSalud_mx) June 12, 2020

De acuerdo con AMLO, el asunto de abastecer los medicamentos para niños con cáncer es complejo y se enfrenta una resistencia como la que hubo con el robo de gasolina, porque también había robo en el dinero para la compra de medicinas.

De acuerdo con la Cofepris, dentro de los medicamentos robados hay piezas de Daunorubicina, Fluorouracilo, Oxaliplatino, Dacarbazina, Mitomicinas, Etoposido, Idarubicinas y Ciclofosfamida —y pues aquí hay un problema, ya que la calidad de los productos no se garantiza por las condiciones inciertas de almacenamiento y transporte.

Finalmente publican la alerta sanitaria de los medicamentos oncológicos robados. A al menos 3 días de haberse enterado y a 24 horas de haberle pedido a los padres y madres que ellos comuniquen la noticia para evitar compras en mercado negro. Las preguntas persisten. https://t.co/pjYJV1bmcG — Ana Francisca Vega (@anafvega) October 10, 2020

Estos medicamentos son de uso exclusivo del sector Salud (ISSSTE, IMSS, Semar, Sedena), así que la Cofepris pidió a la gente que adquiera las medicinas en las farmacias o puntos de venta legales y que estuviera abusada, porque el número de lote robado es de uso exclusivo del gobierno.