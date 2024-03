Lo que necesitas saber: Aunque le sigue diciendo "amigo" a AMLO, Ricardo Salinas Pliego acusa que, al interior de su gobierno, el presidente tiene mucho olor a corrupción... ¿y por eso no paga impuestos? Ehrrr...

Aunque al inicio del sexenio parecían aliados y que se repartían el pastel a como se pudiera (y sin broncas), en los últimos meses se ha dejado ver la realidad: AMLO y Ricardo Salinas Pliego traen un pleito basado, principalmente, en la negativa del dueño de Grupo Salinas a pagar impuestos. “Yo por qué”, dice el empresario, acusando extorsión y otras cositas de parte del gobierno de López Obrador.

AMLO y Salinas Pliego / Foto: Cuartoscuro

90% de la deuda de Salinas Pliego viene por la desaparición de la figura de “consolidación fiscal”

La (supuesta y) majadera falta de pagos de parte de las compañías de Ricardo Salinas viene de años atrás y, entre abonos chiquitos, evasiones logradas con recursos legales y acusaciones de persecución fiscal, el tío Richi tiene un adeudo de poco más de 63,000 millones de pesos. Cifra ofrecida Por Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante la mañanera de ayer, 20 de marzo.

El director del SAT explicó que Salinas Pliego tiene repartida su colosal deuda entre cuatro de sus empresas y, la verdad, no se le ven muchas ganas de saldar la cuenta. Actualmente tiene 17 juicios con los que busca evadir abrir la chequera y quién sabe cuántas posibilidades haya para eso… peeero, recientemente, presumió el amparo con el que se libró de desembolsar 640 millones. Un amparo de varios que, dice, que espera conseguir para darle en la torre a los “abusos sistemáticos del SAT”.

De acuerdo con Félix Arturo Medina Padilla, extitular de la procuraduría fiscal de la federación (PFF), el principal tema de la deuda de Ricardo Salinas Pliego es, además de que su (posible) morosidad, la desaparición en 2013 de la figura de “consolidación fiscal” (de hecho, 90% de la deuda del dueño de Grupo Salinas tiene que ver con este tema), con la cual Salinas Pliego obtuvo dos beneficios: sumar las ganancias y las pérdidas de un solo grupo y con ella tener un mismo resultado y aplazar el pago del impuesto sobre la renta.

“Por ejemplo (…) si una empresa tenía una utilidad de 10 pesos y otra de este mismo grupo empresarial una pérdida de cinco, la consolidación fiscal permitía pagar únicamente impuesto sobre la renta sobre cinco pesos y no sobre los 10 pesos; es decir, solamente sobre la diferencia”… y bueno, cuando desapareció la consolidación fiscal, se le vino la noche a Salinas Pliego, porque con esa figura se aplazó, más no se condonó el pago de impuesto. Y ya llegó el momento de pagar.

Foto: Cuartoscuro

¿Y nada ha pagado? Puessssss…. aunque en redes lo que más presume Salinas Pliego es que varo le sobra, pues la verdad es que es como el “farol” de la cuadra: mucho dinero para todo, menos para pagar sus deudas. Así que, de todo el dineral que supuestamente debe, durante el gobierno de AMLO sólo ha podido (¿o querido?) pagar 4, 868 millones de pesos.

Salinas Pliego acusa extorsión de parte del SAT

Quizás sabiendo lo que revelaría AMLO (y no es que sea información que no se supiera), Ricardo Salinas Pliego (tío Richi, como lo llaman los… sus fans) lanzó horas antes de la mañanera un video en el que, de plano, dice que eso del cobro de impuesto es un acto de extorsión de parte del gobierno.

“El SAT con su actual administración se ha dedicado a extorsionar a los empresarios. Entonces llegan, te ponen una cuenta gigante y luego dicen: ‘bueno, si me pagas la mitad te la perdono’. Y nosotros no cedemos ante la extorsión y por eso no aceptamos ningún descuento”, señaló Salinas Pliego en referencia a la oferta que AMLO le hizo de bajarle 8,000 millones de su deuda.

Foto: Cuartoscuro

En el video en el que se la pasó llamado “amigo” a AMLO, el empresario señaló directamente a Jesús Ramírez, vocero de Presidencia, de dirigir un grupo radical que lo ataca por diferentes bandos. El más reciente, el “despojo” de su campo de golf en Huatulco.

“Lo único que lograron fue quitarle un atractivo turístico al pueblo de Huatulco y por ende disminuir el flujo de turistas del cual vive toda la gente de Huatulco. ¿Qué ganaron con eso? ¿O será que porque son radicales comunistas piensan que el golf es un deporte sucio y obsceno capitalista, será eso? ¿O será que son resentidos por naturaleza?”

Foto: Cuartoscuro

Según Salinas Pliego, lo de los impuestos y lo del campo de golf son “distractores” de los grandes problemas del país: la violencia e inseguridad… y la corrupción. “No es por desconfiar (…) pero, en un solo año se pudieron haber robado más de 50 mil millones sus empleados, ¿y usted no hace nada, presidente?”

Bueno, ¿y si además de los grandes problemas del país que señala Salinas Pliego, también está la evasión de impuestos de grandes empresarios?, ¿no se puede? En fin, esta bronca se ve que no se arreglará en este sexenio (dice AMLO que él nomás chambea dos meses más y ya), así que ya le tocará al siguiente gobierno ver si perdona o hace manita de puerco para que pague o pague.

