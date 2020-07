SEDENA y AMLO explican video del Grupo Elite del CJNG: “Es lo que nos heredaron”

Ya que muchos, sin saber realmente a qué nos enfrentamos, comenzaron a estrellarse las cabezas unos contra otros, nomas de ver el arsenal que presumió el fin de semana el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)… pues el titular de la SEDENA y AMLO se encargaron de explicar al respetable qué es lo que se ve en las grabaciones que corrieron en redes.

Lejos de calificativos, descréditos o minimizaciones, el titular de la SEDENA, Luis Cresencio Sandoval, agarró la conferencia mañanera para describir puntualmente qué es lo que vemos en ese mentado video. Para empezar, reconoció su autenticidad y se lo atribuyó las llamadas “Fuerzas Especiales Grupo Elite CJNG”.

En él, “pretenden mostrar al “Grupo Elite” como la fuerza de mayor capacidad dentro del CJNG, con movilidad y protección blindada, poder y volumen de fuego, además de evidenciar adiestramiento militar”, señaló el general Sandoval.

Un total de 80 armas para 75 personas

De acuerdo con el titular de la SEDENA, en los poco más de dos minutotes que dura el video se pueden ver desde nueve ametralladoras, hasta 54 fusiles de asalto y una ametralladora antiaérea. Además, de 10 fusiles Barret y seis lanzagranadas.

En lo que respecta a los vehículos, los especialistas lograron identificar que, de los 22 vehículos contados, 12 contaban con blindaje artesanal, mientras que siete nomas fueron tuneados para colocarles armamento. Otros tres han de haber sido completamente modificados, ya que las autoridades no los pudieron identificar.

¿Qué es el Grupo Elite del CJNG?

Según explicó el titular de la SEDENA, el grupo surgió en 2019 de la mano de Juan Carlos González, El 03, y tiene células en Zacatecas, Guanajuato y Michoacán. En ésta última se identifica al llamado Doble R como su líder.

Y bueno, aunque muchos creen que el video fue para que el gobierno federal vea que el Grupo Elite del CJNG sí tienen con qué quererlo… el general Sandoval señala que, en un segundo video, lo que hacen en mandar calambres al Cártel de Santa Rosa de Lima. Sin embargo, los tres órdenes de gobierno van a tomar medidas para fortalecer la seguridad pública de las regiones en las que se sabe que tiene alcance el CJNG. No vaya a ser.

“Es lo que nos heredaron”

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que muy chido el arsenal que traen los del CJNG, pero el gobierno federal no intentará aplacarlo de manera violenta.

“Yo sigo invitando a todos a portarse bien, a los abrazos no balazos. Yo no coincido con la Ley del Talión, porque el ojo por ojo…nos vamos a quedar todos tuertos. Tenemos que convencer que es mejor la paz; la violencia no se apaga con violencia”.

El presidente indicó que no ve la necesidad de cambiar la estrategia contra el crimen organizado nomás por lo que se ve en el video. Según insinuó AMLO, no es más que un agrupamiento de grupos delincuenciales que ya existían desde antes. “Es lo que nos heredaron”, concluyó.