Un ejemplo de no hablar cuando no se sabe bien qué onda lo ofreció AMLO en su mañanera (¿y cuándo no?), al querer verse muy defensor de Donald Trump, quien podría ser detenido en las próximas horas… pero cayó en algunas imprecisiones.

En la mañanera de ayer, 21 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la posible detención de Donald Trump. Sin saber que lo que podría enfrentar es un delito de índole electoral, el mandatario aseguró que buscan entambar a su “compa” por un asunto “amoroso”.

AMLO y Trump (es fake, eh) / Foto: Sopitas.com

“Si fuese así, pues todo mundo sabría, porque no nos estamos chupando el dedo, que es para que no aparezca en la boleta electoral”, criticó el presidente.

Por amor, por soborno, por falsificación de registros… lo que sea. AMLO defendió a Trump recordando que él también fue víctima de “fabricación de un delito”, esto en referencia a cuando se le buscó desaforar para evitar contender en la elección presidencial de 2012… cosa que, según el presidente, también se le quiere aplicar al republicano.

“Eso es completamente antidemocrático. ¿Por qué no se le permite al pueblo que sea el que decida?”, criticó AMLO.

Foto: Rogelio Morales-Cuartoscuro.

Trump podría estar en boleto con todo y acusación en contra

Otro pequeño error del presidente, ya que en Estados Unidos los acusados o condenados no están impedidos para contender por la presidencia. Al menos eso es lo que dice la Constitución, según señala la periodista Dolia Estévez.

“Si (AMLO) insiste en entrometerse en los asuntos internos de EEUU, lo menos que puede hacer es informarse de los temas en que va a interferir”, sugirió la periodista que también aclaró que Trump no está siendo acusado por un tema “amoroso”, sino de un delito grave.

Donald Trump “pagó soborno con fondos chuecos a una artista porno para comprar su silencio antes de las elecciones de 2016”, explica Estévez. A esto, se puede añadir que esos “fondos chuecos” salieron de la Organización Trump por medio de falsificación de registros comerciales.

Desde hace días se especula sobre la inminente detención de Donald Trump. Ya nada más falta que un gran jurado de Nueva York termine de analizar el caso descrito, en el que estaría involucrada la actriz porno Stormy Daniels.

Pero sólo es uno de tantos delitos que, quizás muy pronto, estaría enfrentando el expresidente… que, pues sí, como bien dice AMLO, pretende contender nuevamente por la presidencia de Estados Unidos. Y nada se lo impediría: ni siquiera una acusación formal en contra.