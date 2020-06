“Haré lo que beneficie a México”: AMLO a quienes creen que viaje a EU apoyará campaña de Trump

Todo indica que se realizará la reunión entre AMLO y Donald Trump (y Trudeau, si quiere). Y, aunque muchos ven bien que por fin el presidente mexicano se aviente a viajar fuera del país, otros recuerdan cómo se le criticó a EPN por ponerse de trampolín al republicano… hace cuatro años, cuando los números indicaban que perdería la elección presidencial. Algo muy similar a lo que ahora se vive en EU, con Trump abajo en las encuestas y necesitado de “algo” que catapulte su campaña.

Cuestionado sobre lo anterior en la conferencia mañanera, AMLO señaló que él decide y actúa con criterio. ”Yo tengo que hacer lo que más beneficie a México, lo que más ayude a los mexicanos”. Además, AMLO recordó que su intención es viajar y reunirse con Trump únicamente con motivo del inicio del T-MEC, acuerdo comercial que cree que será de gran ayuda para superar la crisis económica que se vive en el país. “Nos importa mucho la relación con el gobierno de EU. Es una relación de amistad y también económica, comercial, indispensable. Por eso mi viaje”.

Como señaló ayer, al dar a conocer que próximamente viajará a EU, el presidente ahora tampoco dejó de lado que su visita será para, además de hablar del T-MEC, agradecer a Trump por la ayuda que ha ofrecido a México durante la pandemia. “Porque en momentos difíciles, cuando estaba con mayor intensidad la pandemia le pedí apoyo para conseguir equipos y ordenó que se apoyara al gobierno de México”.

En 2016, meses antes de que se realizarán las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el presidente Enrique Peña Nieto recibió en Los Pinos a Donald Trump… pero cuando éste era simple candidato (pequeña gran diferencia con la visita de AMLO). Este movimiento se consideró como un claro apoyo del gobierno de México al republicano… con todo y sus señalamientos discriminatorios en los que basaba su campaña por la Casa Blanca. En fin, aunque EPN quiso redimirse invitando también a la candidata demócrata, Hillary Clinton, ésta lo bateó. Al final, la jugada le salió bien a México, ya que –contra todo pronóstico– Trump acabó llevándose la elección…

Bueno, hasta Luis Videgaray (responsable de esa polémica visita) resultó como todo un estratega político…

Y también agradecer a paisanos

Al parecer, AMLO aprovechará su viaje a Estados Unidos para nuevamente reunirse con parte de la comunidad mexicana que vive y trabaja en el gabacho. Esto para agradecerles el envío de las remesas que no han dejado de hacer, pese a la difícil situación económica que atraviesa el vecino del norte. “Nuestros paisanos, nuestros héroes vivientes, nos ayudan mucho y se los agradecemos, más en estas circunstancias difíciles para el país. En marzo enviaron 4 mil millones de dólares y fue récord”.

De acuerdo con AMLO, otra vez contra todo pronóstico, el nuevo reporte de envío de remesas indica que el envío de dinero de EU a México no disminuirá. Al menos no de la manera que podría creerse tomando en cuenta el golpe económico de la pandemia. “Lo que tengo de información de mayo es que viene bien. Que es lo más difícil. El que no nos falten las remesas y que estemos inyectando muchos fondos”.