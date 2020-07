AMLO usa cubrebocas por primera vez después de 130 días desde que comenzó la epidemia

Este día se pudo ver al presidente Andrés Manuel López Obrador usando por primera vez cubrebocas, después de 130 días desde que comenzó la epidemia de COVID-19 en México, en un ya lejano 27 de febrero, cuando se registró el primer caso positivo.

Sí, varios reporteros y pasajeros del avión que lleva al tabasqueño a Estados Unidos, sacaron fotografías donde se puede observar como López Obrador porta un cubrebocas mientras espera a que la aeronave despegue.

Es la primera vez que se puede observar a AMLO con cubrebocas

Al mandatario mexicano, que ahora viaja a Estados Unidos para poder reunirse con Donald Trump, no se le había visto antes portando cubrebocas durante eventos públicos.

Por ejemplo, en sus más recientes giras, Andrés Manuel López Obrador recibía muchas críticas por no respetar las medidas que las autoridades de salud recomiendan para evitar contagios de COVID-19.

No uso cubrebocas porque no lo recomienda Gatell: López Obrador

El 29 de abril, en su ya clásica mañanera, el presidente señaló que no usaba cubrebocas porque el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell no lo recomendaba.

Así lo declaró Andrés Manuel: “No me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo, le pregunté y él ya tiene una explicación sobre eso, pídansela. Entonces yo le hago caso”.

Ver en YouTube

López-Gatell después recomienda el uso de cubrebocas

Aunque en un principio el funcionario de salud no recomendaba este insumo porque aseguraba que la evidencia científica no era concluyente respecto a su uso, después López-Gatell informó que en los lineamientos para la “nueva normalidad”, se incluiría el cubrebocas.

Así lo declaró López-Gatell el 25 de mayo: “En el tránsito a la Nueva Normalidad el cubrebocas será una medida auxiliar para evitar la propagación de COVID-19. Se suma a las medidas de higiene y sana distancia que permanecerán en la sociedad para prevenir coronavirus y otras infecciones de transmisión”.

En el tránsito a la Nueva Normalidad el cubrebocas será una medida auxiliar para evitar la propagación de #COVID19. Se suma a las medidas de higiene y sana distancia que permanecerán en la sociedad para prevenir coronavirus y otras infecciones de transmisión. 2/2 pic.twitter.com/hu3mGdtsXi — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) May 25, 2020

Viaje a Estados Unidos

El presidente Andrés Manuel López Obrador abordó un vuelo comercial con destino a Atlanta, y de ahí viajará a Washington, Estados Unidos, a donde se estima que llegará a las 22:00 horas.

Este también es el primer viaje que el tabasqueño realiza al exterior desde que comenzó su administración en el 2018, y la primera vez que se encontrará con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.