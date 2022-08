Un anuncio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que ha provocado críticas y burlas en redes sociales, pero que, según como lo ve el presidente, mataría dos pájaros de un tiro: resolver la crisis del agua en el norte del país (especialmente Nuevo León) y, además, impulsar la economía del sur.

En su conferencia mañanera, AMLO adelantó que su gobierno intervendrá para detener la producción de cerveza en el norte de México. No dejar sin permiso a las cerveceras, sino pedirles que pasen ésta al sur del país.

FOTO: Especial

“Entonces, no es decir: Ya no vamos a producir cerveza, es decir: No se va a producir cerveza en el norte, o sea, ya veda”, sentenció el presidente.

Sin aclarar si habrá consulta popular de por medio, AMLO dijo que esta decisión sería imitando lo que hace meses se hizo en Mexicali, donde la gente se opuso a la instalación de una planta y ésta fue llevada a otra región.

“Aquí lo que valió más fue la participación de la gente de Mexicali. Ayudó también que la empresa fue consciente de que de dónde sale el agua allá en el norte, y además por autoridades corruptas se entregaron los permisos, incluso comprometiendo agua doméstica de Mexicali. Entonces, eso se resolvió“.

Previendo que habrá muchos que digan “no, ANLO… con las chelas no”, el presidente consideró que imponer una veda a la producción de cerveza en el norte no afectaría a la distribución del no tan vital (pero sí harrrrrrrrrrto preciado) líquido en el país… sólo sería que las empresas le bajen tantito.

Según AMLO, desde hace rato México es el país que más produce cerveza en el mundo y de los que más exporta… pero últimamente los números han crecido. ¡Qué bien!… pero también han crecido los problemas relacionados con el consumo de agua. ¡qué mal!

“¿Quieren seguir produciendo cerveza aumentando la producción? Todo el apoyo para el sur, sureste, ahí está el Grijalva, ahí esta el Usumacinta, ahí está el Papaloapan”.

Foto: Presidencia.

Bueeeeeeeeeeeeeeno, lo anterior lo planteó AMLO sin mencionar qué piensa la gente que habita en el sur del país de que ahora las concesiones de agua les podrían afectar… pero bueno, para eso habrá más mañaneras.

Además de la producción de cerveza, el presidente advirtió que lo mismo pasaría con otros productos. “Ya no se puede dar permiso en donde no hay agua, donde están abatidos por completo los mantos freáticos y ya lo que se está sacando es agua con arsénico. No vamos a tener plantas para quitar arsénico al agua, como sucede en la Laguna, eso no se puede”.