Jueza le niega amparo a esposa de Emilio Lozoya contra orden de aprehensión

Y quién sabe si Emilio Lozoya le mueva para conseguirle el beneficio a su esposa. Digo, si ni para que su jefecita evitara el bote pudo (o quiso) hacer algo…

Pues resulta que Marielle Helene Eckes, esposa de Emilio Lozoya (“ERLA”, como mamilamente se hace llamar ahora), ya nomás anda esperando a ver a qué horas le cae la voladora, ya que el amparo que promovió contra la orden de aprehensión en su contra por el caso Odebrecht, nomás no cuajó.

De acuerdo con diferentes medios, una jueza negó el recurso solicitado por Eckes para evitar que se complemente la petición de la Fiscalía General de la República (FGR)… la cual quiere que la susodicha responda por su posible implicación en la trama de transas que ya tienen a Emilio Lozoya vinculado a proceso.

Según indica El Financiero, la jueza determinó que está bien justificada la petición de la FGR para que la esposa de Lozoya sea detenida por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. Además, la magistrada remarcó el hecho de que el Ministerio Público federal dio pelos y señales de las motivaciones para solicitar la aprehensión de Eckes.

Desde hace semanas se tenía la respuesta para esposa de Lozoya

Esta noticia no le debe de caer de novedad a la esposa de Emilio Lozoya, ya que si su defensa es avispada, debería tener conocimiento que, desde hace algunos meses (unos medios dicen que en marzo, otros que en mayo), ya se tenía la sentencia negativa. Pero bueno, oficialmente fue notificada ayer, lunes 3 de agosto, debido a que el Consejo de la Judicatura Federal decretó la suspensión de plazos por causa de la pandemia y apenas esta semana regresó a la chamba.

Uno de los argumentos que la defensa de la esposa de Lozoya esgrimió fue que la orden de aprehensión en su contra atentaba contra su presunción de inocencia. Al respecto, la jueza le dijo que no ma%&e… ya que, si bien la orden restringe su libertad ambulatoria, ésta sólo es provisional y es para que no se haga maje y se enfrente a la justicia… la cual se encargará de ver si es vinculada a proceso o no.

Además, en una de ésas igual y tiene el mismo destino que su esposo Emilio Lozoya: vinculado a proceso, pero disfrutando del encierro desde casita. Como si estuviera en cuarentena.