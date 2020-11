Catafixia: Dice AMLO que se disculpa con Ancira si devuelve los 200 mdd

Primero el dinero y luego las disculpas. Este miércoles 11 de noviembre en conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México (AHMSA) regresa los 200 millones de dólares que Pemex pagó en sobreprecio por Agronitrogenados, entonces está dispuesto a ofrecerle la disculpa que tanto quiere.

“Si va a devolver los 200 ya queda disculpado, ya, ya, ya, nada más que devuelva el dinero”, dijo el mandatario.

.@lopezobrador_ ofreció una disculpa rápida a Alonso Ancira en la ‘mañanera’ para que sean devueltos los 200 millones de dólares por la venta de una planta de fertilizantes a Pemex. pic.twitter.com/j8iNk9XSng — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) November 11, 2020

¿Por qué Ancira pide una disculpa?

En una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola a principios de noviembre, Alonso Ancira afirmó que si AMLO le ofrecía una disculpa entonces estaba dispuesto a comenzar con las negociaciones para devolver el dinero de Agronitrogenados.

El empresario afirmó que aunque por ahora no cuenta con los 200 millones de dólares podría negociar en qué forma regresarlos pero le tendría que dar plazos y tiempo. Explicó que a pesar de que no se encontraron irregularidades en sus cuentas ni en las de Altos Hornos, AMLO no le ha pedido disculpas por acusarlo.

“Yo no voy a pagar, es una cuestión de una deuda de Altos Hornos de México. El dinero llegó a AHMSA, yo no me lo quedé, entraron completamente a Altos Hornos”, explicó.

Recordemos que actualmente Alonso Ancira está en libertad condicional en España después de que fue acusado de corrupción y de presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.

¿Cómo fue el vínculo entre AHMSA y Pemex? Esta compañía —con 77 años de experiencia— llegó a operar con el gobierno de EPN mediante Pemex. En 2014, Reforma publicó una investigación sobre la compra de una planta de Agro Nitrogenados —transacción hecha entre Petróleos Mexicanos y AHMSA.

En aquel momento, lo que llamó la atención de este medio fue que Pemex pagó por esta planta —que llevaba 18 años sin funcionar— la cantidad de 273 millones de dólares —ahí nomás. Un sobreprecio de 200 millones de dólares que la Auditoría Superior detectó.