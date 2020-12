“590 muertos en 24 horas, no es aceptable”: El mensaje de Merkel para reforzar restricciones en Navidad

“¿Qué diremos cuando echemos la vista atrás a este episodio histórico único en un siglo? Si mantenemos demasiados contactos antes de Navidad y al final, resulta que son las últimas navidades con los abuelos, habremos hecho algo mal. No debemos dejar que suceda”. Este fue el mensaje de la canciller Angela Merkel ante el Bundestag —el Parlamento Federal— y en general a la ciudadanía alemana en contexto del alto nivel de contagios de COVID-19 en esta nación.

No sólo eso, en el mensaje del 9 de diciembre, Angela Merkel también se refirió a los lamentables fallecimientos que han alcanzado los 590 en 24 horas… algo inaceptable para la canciller de Alemania.

“I really am sorry, from the bottom of my heart. But if the price we pay is 590 deaths a day then this in unacceptable.”

German Chancellor Angela Merkel begs Germans to follow coronavirus restrictions in an unusually emotional appeal ahead of Christmas. pic.twitter.com/dNRge9cvdJ

— DW News (@dwnews) December 9, 2020