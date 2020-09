“A un animalito no lo mandas a buscar alimento”: AMLO al hablar de la ayuda a gente de bajos recursos

Si la memoria no nos falla, esto ya lo había hecho antes AMLO: comparar a la gente con menos recursos con animales… y, pese a las críticas recibidas, lo volvió a hacer. Ahora incluso llamándolos “mascotas” de los que el gobierno debe de cuidar. Claaaaro, él siendo el amo.

Durante su gira por Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió los programas sociales que se han impulsado durante lo que va de su administración. De acuerdo con el presidente, su gobierno no tiene la intención de crear programas que enseñen a la gente con menos recursos a obtener ingresos por cuenta propia, al que en otras épocas se hacía bajo la frase “no les des pescado, mejor enséñales a pescar”… al menos, no por ahora.

“¿Dónde van a pescar si no hay agua, si no hay río, si no hay arroyo y si no hay pescado? Así se le dice a un animalito que se tiene como mascota, se le dice a un perrito, a cualquier animalito, ‘vete a buscar tus alimentos’. No, el dueño, el que quiere a ese animal lo protege y le da de comer”.

Durante su intervención en el evento para evaluar los Programas del Bienestar, AMLO cuestionó que muchas personas hagan todo lo posible para cuidar a los animales y a sus mascotas y no apliquen lo mismo para la gente con menos recursos. “¿Por qué a los seres humanos no? ¿Cuál es la misión del gobierno?”, les preguntó a los presentes.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

La gente “de abajo” es trabajadora… ahí están las remesas: AMLO

En el evento realizado en Córdoba, Veracruz, AMLO reafirmó que su gobierno seguirá con la línea de “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”. Por ello, seguirá impulsando la austeridad republicana y, con lo que salga de los ahorros de la administración, financiar los Programas del Bienestar.

“Al rescate de los arriba le llamaban fomento, impulso a la inversión, y lo poco que le daban a los de abajo lo tachaban de populismo, de paternalismo”, criticó el presidente.

Ver en YouTube

En fin, para demostrar que la gente “de abajo” cuando tiene oportunidades sí produce y es trabajadora, AMLO puso de ejemplo las remesas que los paisanos de Estados Unidos han mandado en los últimos meses… OK, quién sabe si eso le sirvió para demostrar su punto, pero de todos modos lo dijo.

“Este año va a haber récord en la entrada de remesas al país, 40 mil millones de dólares. ¿Qué demuestra esto? Que el mexicano no es flojo, que el mexicano no es indolente, el mexicano es trabajador“.