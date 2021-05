¿Qué pasa si anulo mi voto o si de plano no voy a votar?

Las elecciones intermedias de este 2021 (en las que no se renueva presidente) están consideradas como las más grandes de la historia de México por el número de cargos a elegir: más de 21 mil ¿Ya analizaste todas las candidaturas de tu municipio o estado y ninguna te convence? ¿Estás considerando anular tu voto o de plano no ir a votar pero no sabes lo que implica?

Acá te explicamos con palitos y bolitas para que vayas a votar (o no) pero informado.

¿Qué es un voto nulo?

De acuerdo con el artículo 288 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), el escrutinio y computo en la casilla electoral, cuando ya se cerró el periodo de votación, es el procedimiento por el cual los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla determinan el número de electores que votó en la casilla, el número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos o candidatos, el número de votos nulos y el número de boletas sobrantes.

Los votos nulos son:

Cuando el elector depositó la boleta en la urna sin haber marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido o de una candidatura independiente.

Cuando el elector marque dos o más cuadros sin que exista una coalición entre los partidos que hayan sido marcados.

Por ejemplo, si marcas en la boleta Morena y el PRI, tu voto será considerado nulo porque los partidos no están en una coalición o alianza ni a nivel federal ni local.

Entonces, de acuerdo con el artículo 291, se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo cuadro en el que haya un emblema de partido político.

Se contará como voto nulo cualquier voto emitido en forma distinta a esto y los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se asentarán en el acta por separado. El consejero electoral Ciro Murayama publicó una imagen en donde se muestran todas las formas en que un voto se anularía.

Entonces digamos que cuando un voto se declara como nulo hay de dos: que la persona no sabía cómo votar de manera correcta y sin querer invalidó su boleta o que se anule de manera intencional para mostrar un descontento con las propuestas políticas.

Pero hay que pensarlo muy bien: anular tu voto no evitará que haya un ganador de entre los partidos políticos participantes en la elección. Pensemos en que por obra del destino, la mayoría de ciudadanos anulan su voto como protesta a las fórmulas postuladas. En este caso de todos modos habrá un ganador de entre los votos válidos.

Solo en el caso de que el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugar en votación, el consejo distrital tendrá que realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de los votos.

¿Entonces cuáles son los votos válidos?

Lo que se considera para marcar un voto válido por alguna partido, coalición o candidato es que el elector marque un cuadro co cualquier símbolo, cruz o demás pero que se entienda que el voto es por ese partido.

No importa si pones una cruz, un círculo, un corazón, una letra, un mensaje de apoyo o lo que se te ocurra pero dentro del cuadro del partido político o de la coalición válida.

¿Y qué significan los votos nulos?

De acuerdo con el académico de la Facultad de Derecho de la UNAM y experto en Derecho Constitucional y temas electorales, Roberto Leonardo Duque Roquero, el voto nulo de manera intencional o el abstencionismo (no ir a votar) son prácticas que no tienen ningún peso en las elecciones.

¿Por? En algunos países los votos nulos si tienen peso ya que si sobrepasan a cierto porcentaje, pueden invalidar la elección o dan pie a repetir el proceso pero don otros candidatos. Incluso se puede reducir el financiamiento público para los partidos, pero en México eso no pasa.

Es decir, en México no hay leyes electorales que consideren el voto nulo o el porcentaje de electores que no votó como un referente para anular las elecciones o repetir cierto proceso local o federal.

En las elecciones presidenciales del 2018, los votos nulos fueron 1.6 millones, los que representaron el 208% de la votación emitida. Los porcentajes más altos se registraron en Chiapas, seguido por Michoacán, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Chihuahua, Zacatecas y Guanajuato.

De acuerdo con un estudio del INE, de esos votos el 59.4% fueron de manera involuntaria y el 38.8% de manera intencional. En las elecciones federales de 2012 el porcentaje de votos nulos fue de 1.2 millones.