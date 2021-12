¿Por? Aplazan audiencia contra exfuncionarios sobre colapso de la Línea 12 hasta marzo de 2022

Pues sí, sucedió otra vez… Este viernes se celebró una nueva audiencia contra los acusados tras el colapso de la Línea 12. La primera, el pasado 25 de octubre, se aplazó para este día. Pero qué crees, volvió a aplazarse y ahora será hasta marzo de 2022 cuando se lleve a cabo.

Como recordarás, fue el pasado 18 de octubre cuando finalmente la Fiscalía de la Ciudad de México presentó a los primeros 10 acusados por homicidio, lesiones y daño a la propiedad, tras los resultados de las indagatorias sobre el desplome de la Línea 12. Entre ellos se encuentra nada menos que Enrique Horcasitas, ex director del Proyecto Metro.

Tanto a él como a los otros 9 acusados se les citó para una audiencia inicial el 25 de octubre, y dicha audiencia fue aplazada para este viernes 3 de diciembre. Pero luego de unas cuantas horas, un juez determinó aplazarla nuevamente para el 7 de marzo de 2022.

¿Y por qué el aplazamiento?

Según informa Animal Político, lo anterior se debe a que las víctimas y sus defensas no conocen plenamente los alcances de un acuerdo reparatorio al que habrían llegado Grupo Carso y el Gobierno de CDMX, acuerdo que sería confidencial, por lo que no les quieren dar a conocer dichos términos.

“En la audiencia anterior se le exigió a la Fiscalía que exhibiera el acuerdo reparatorjo al que llegó con el gobierno de la CDMX por 800 millones de pesos, no obstante la fiscalía fue omisa al cumplir con este requerimiento”, declaró Cristopher Estupiñan, representante legal de 20 víctimas de lo sucedido en la Línea 12.

“Tenemos derecho a conocer los alcances este acuerdo reparatorio y una obligación de no divulgarla; no obstante, la Fiscalía simplemente le dijo al juez que la Unidad de Mecanismos Alternativos no había autorizado proporcionar esta información, a lo cual él, en lugar de hacer valer su determinación, simplemente toma por buena la excusa de confidencialidad”, dijo.

El Gobierno CDMX niega que el acuerdo reparatorio sea con ellos

Ahora bien, Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), dice que el dichoso acuerdo se hizo entre las partes involucradas y no con el Gobierno capitalino. Aseguró que la FGJ no está de acuerdo con el aplazamiento de la audiencia porque el arreglo reparatorio no puede ser utilizado para un juicio.

“No es un acuerdo con el gobierno, porque al parecer así lo consigna la prensa, que por acuerdo con el gobierno se pospuso. No es así, son decisiones que se toman en los tribunales. Ahí la defensa está pidiendo una serie de situaciones que desde nuestro punto de vista no son viables“. declaró Godoy durante la instalación del Gabinete de Seguridad allá en Iztacalco.

Pues ya lo ves, será hasta el próximo año cuando (quizá) los 10 acusados sean imputados por los delitos que derivaron tras las indagatorias de la tragedia en la Línea 12… hasta marzo de 2022.