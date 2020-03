Los casos del COVID-19 en México siguen en aumento y ante la situación, las autoridades han comenzado a tomar cartas en el asunto para evitar que muchas personas contraigan el coronavirus. Pero no sólo las secretarías del país han hecho lo suyo, también las grandes empresas en el país. Una de ellas ha sido Apple, quien ante el riesgo de contagio ha decidido cerrar las tiendas que tiene en México.

A través de un comunicado publicado en su página web, Apple dio a conocer a sus usuarios que del 14 al 17 de marzo cerrará todas las Apple Store del mundo (excepto las de China, pues allá la situación ya mejoró), como una manera de proteger tanto a sus trabajadores como a sus clientes, pues consideran que es “la forma más efectiva de minimizar el riesgo de transmisión del virus es reducir la densidad y maximizar la distancia social”.

Esta medida de prevención también aplica para las App Store de México, por lo que durante dos semanas las tiendas de Apple en Vía Santa Fe y Antara permanecerán cerradas. Eso sí, la compañía de la manzanita informó que su tienda en línea funcionará como siempre, por lo que si alguien requiere de soporte técnico o algún tipo de servicio respecto a sus dispositivos pueden ingresar a support.apple.com.

Y eso no es todo respecto al tema del coronavirus, o al menos no para Apple. Y es que la famosa empresa también ha dado a conocer que donará 15 millones de dólares en todo el mundo para que se ayude a tratar a los enfermos del virus COVID-19 y de paso, no se sienta tanto el impacto económico que provocará este virus en los países que apenas comienzan a combatirlo, ya que como hemos visto el virus ha golpeado la economía en las últimas semanas.