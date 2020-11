Las elecciones de Estados Unidos 2020 ya son el mayor evento de apuestas de la historia

¿Pensaban que el Super Bowl era el evento que más apuestas registraba? Eso se queda lejos en comparación de las elecciones de este 3 de noviembre en Estados Unidos en las que, entre otros cargos, se disputan la presidencia Donald Trump y Joe Biden.

De acuerdo con una de las mayores casas de apuestas en el mundo con sede en Reino Unido, Betfair Exchange, cinco días antes del día de las elecciones los jugadores ya habían apostado más de 300 millones de dólares. Se esperaba en ese entonces que se alcanzarían los 500 millones en apuestas al resultado.

Resulta que en los 20 años de historia de esta casa de apuestas, las elecciones estadounidenses de 2020 han atraído más dinero que cualquier otro evento. Le siguen las elecciones de 2016 que se convirtieron ya en el segundo evento más grande en materia de apuestas con un total de 257 millones de dólares.

¿Quién va a ganar de acuerdo a las apuestas? Resulta que las probabilidades favorecen a Joe Biden, candidato demócrata, con un 66% mientras que Trump solo tiene un 34% de probabilidades. Sin embargo, la mayor cantidad de dinero está apostada por Trump, así que si él gana la casa pierde mucho dinero.

En el Super Bowl LIV, cuando San Francisco perdió ante Kansas, en todo Estados Unidos los jugadores apostaron aproximadamente 6.8 mil millones de dólares.

De igual forma, el partido final de la Copa del Mundo entre Coacia y Francia en 2018, considerado como el evento de apuestas más grande, recaudó 7 mil 300 millones de euros.

De igual forma el referéndum del Brexit, en Reino Unido, recaudó 146 millones, la pelea de Floyd Mayweather contra McGregor juntó 66 millones y el partido final de la Copa del Mundo logró recaudar 36 millones. Que las elecciones de Estados Unidos de este 2020 recaudaran mucho más dinero rompiendo récords revela la importancia que tienen no solo para los estadounidenses, sino para todo el mundo.

Es importante mencionar que dentro de Estados Unidos, ninguna casa de apuestas legal ofrece apuestas sobre las elecciones.

