Se salió de control: Apuñalan a hombre durante protesta antivacunas en EU

Y sí, adivinen de qué expresidente de los Estados Unidos son fanáticos quienes participaron en lo ocurrido… El sábado 14 de agosto se realizó una marcha ‘antivacunas’ en las calles de Los Ángeles, California, y vaya que la cosa acabó muy mal, pues un hombre resultó apuñalado durante una pelea.

De acuerdo con medios locales, cerca de las 2 de la tarde varias personas pro-Trump se reunieron en el jardín del Ayuntamiento de Los Ángeles para protestar contra las medidas que varios gobernantes quieren imponer para controlar a la variante Delta, tales como el uso de cubrebocas y los certificados de vacunación.

Equipados con banderas y carteles donde exigían “libertad médica”, los manifestantes comenzaron la protesta, misma a la que después llegó un grupo de personas en pro del uso de mascarillas y vacunas. Al tener a uno de los organizadores incitando a la violencia, tal y como ocurrió en el asalto al Capitolio de enero pasado, las cosas se salieron de control.

Media hora después ambos grupos comenzaron a agarrarse a golpes y las autoridades locales tuvieron que intervenir. La policía de Los Ángeles informó a través de su cuenta de Twitter que durante la pelea un hombre apuñalaron a un hombre, quien tuvo que ser atendido por elementos del Departamento de Bomberos que posteriormente lo trasladaron a un hospital cercano.

One of the speakers at the rally is openly calling for violence… the crowd cheers pic.twitter.com/EW57n4iN3x

— Andrew Kimmel (@andrewkimmel) August 15, 2021