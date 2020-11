JAJAJA: El tradicional Árbol de Navidad en Nueva York es un reflejo perfecto del 2020

El tradicional Árbol de Navidad que cada año se pone en el Centro Rockefeller de Nueva York ha visto mejores momentos. Resulta que uno de los símbolos navideños más famosos en el mundo entero trae una pinta tristísima que lo está volviendo viral… y por supuesto, como no podía ser diferente: refleja a la perfección lo que pensamos del 2020.

Pobre arbolito, parece que agarró puro tejocote en la piñata y de encima ya se convirtió en una máquina de memes.

Eso sí, si algo nos sirve de consuelo es que, mientras el internet se regodea de ver cómo una ramita adornará Nueva York durante las fiestas de este año, los organizadores del Centro Rockefeller prometen que sí recuperará su color. O al menos lo frondoso.

¿Pues qué le pasó? La neta, quién sabe.

Originalmente, el árbol era una gigantesca pícea noruega —sí, averiguamos de coníferas para escribir esta nota— que conquistaba los ojos de quien lo mirara. Tremendo arbolote que superaba sin broncas los tres pisos de altura.

Sin embargo, cuando iba a ser colocado en el centro de Manhattan, el internet se llevó una fea, pero chistosísima, sorpresa. Miren nomás lo que llegó a Nueva York:

The Rockefeller Center Christmas Tree, ladies and gentlemen! Let’s give 2020 a round of applause. pic.twitter.com/kRt8qCNudo

— Liam Stack (@liamstack) November 17, 2020