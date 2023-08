Lo que necesitas saber: Desde la anulación de la sentencia Roe vs Wade en Estados Unidos, cada vez más estados registren el acceso al aborto seguro, legal y accesible.

Artículo publicado por Sopitas USA

Casi la mitad de todo el territorio estadounidense ha prohibido o restringido el aborto. Tanto el procedimiento quirúrgico, como las píldoras para abortar, han estado comprometidas desde el año pasado.

Arizona, West Virginia y Carolina del Sur tomaron decisiones recientemente que impactarán en la vida de millones de mujeres. Aunque algunas no son definitivas, existe mucho riesgo para los derechos sexuales y reproductivos en Estados Unidos.

Arizona

Katie Hobbs, gobernadora de Arizona, está a favor del aborto/Foto: Cronkite News

Katie Hobbs, gobernadora de Arizona, firmó una orden ejecutiva este año para proteger de cargos penales a los médicos que realicen abortos legales en el estado. Además, Arizona es parte de la Alianza por la Libertad Reproductiva.

A pesar de esto, la Corte Suprema de Arizona podría revertir todos los esfuerzos a favor del aborto. La cosa está así: Antes de que Arizona fuera un estado como tal, el aborto estaba totalmente prohibido, a menos de que la madre corriera peligro.

Activistas antiabortistas protestan cerca de la Marcha pro-aborto el 24 de junio de 2023 en Washington, DC./Foto: Getty Images

Luego, se estableció que el aborto en Arizona era legal hasta las 15 semanas de embarazo. Además, la Corte de Apelaciones del estado emitió un fallo para que los médicos que realizaran abortos dentro de la ventana legal no fueran acusados, ya que no cometían ningún delito.

Sin embargo, un médico abiertamente anti-aborto fue a la Suprema Corte de Arizona y pidió que revisaran esa decisión. Con toda la intención de restablecer la antigua ley de 1864. ¿Arizona será el próximo estado en prohibir el aborto?

West Virginia

Mifepristona, píldora para abortar/Foto: Getty Images

El asunto no va mejor en West Virginia. A inicios de este año un juez en Texas dijo que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos —FDA, por sus siglas en inglés— no advertía sobre los peligros de las píldoras para abortar.

Aunque después un juez federal determinó que las píldoras para abortar —como la mifepristona— eran más que seguras para interrumpir un embarazo legalmente, a West Virginia le entró la duda.

Protesta contra las restricciones del aborto/Foto: Getty Images

Se pasaron las recomendaciones expertas por el arco del triunfo y Robert C. Chambers —juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos— dijo que el estado podría prohibir estas píldoras si al gobernador le da la gana.

Por cierto, Jim Justice, gobernador Republicano de West Virginia, sí tiene ganas de prohibir el aborto casi en su totalidad. Sin embargo, falta que le den chance porque el fabricante de la mifepristona podría impugnar la decisión.

Carolina del Sur

El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, firma ley que restringe el aborto/Foto: AP

Carolina del Sur acaba de nombrar a los nuevos miembros de su Corte Suprema, pero poco conciernen en esta nota. Lo importante es que son puros hombres. Este grupo aprobó la prohibición del aborto en Carolina del Sur después de las seis semanas de embarazo. Cuando, según ellos, ya hay actividad cardiaca.

En enero del 2023 la anterior Corte Suprema del estado había bloqueado una ley igualita del Senado porque violaba derechos constitucionales. Incluso, Donald Beatty, presidente actual de la Corte Suprema de Carolina del Sur, fue el único en contra de esta decisión.

Las restricciones para la mifepristona amenazarían aún más el derecho al aborto en Estados Unidos/Foto: Aministía Internacional

Él reconoció que a las seis semanas todavía no existe un feto, sino un embrión. Por lo tanto, no tiene un corazón desarrollado. Por otra parte, uno de los jueces alegó que este fallo servirá para evitar embarazos no deseados. Además, prometió anticonceptivos y pruebas de embarazo para todos.

¿Y si fallan? Ya nos vimos en un lío legal. Al momento en que se aprobaron estas restricciones en Carolina del Sur, Planned Parenthood en Columbia suspendió los 30 abortos que tenía en agenda.

Mapa actual de acceso al aborto en Estados Unidos/Fuente: AP

El mapa de acceso al aborto en Estados Unidos cambiará en cuanto se aprueben algunas leyes y más estados se unan a la guerra contra las mujeres. Las esperanzas recaen en la acción colectiva de luchar por nuestros derechos.

-Con información de AP.

Te puede interesar