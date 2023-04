El proceso electoral está resultando lo que se esperaba: un pin$%&/e circo. Y la mejor muestra la dejaron ayer los candidatos a gobernador de Coahuila, quienes se batieron en debate, dejando ver su nivelazo… especialmente Armando Guadiana de Morena.

Debate candidatos a gobernador de Coahuila / Captura de pantalla

Si de causar carcajadas entre los asistentes se trataba, el candidato Guadiana se llevó la noche: confundiendo nombres, echando acusaciones al por mayor, anunciando rifas y hasta pidiendo chance de ir al baño en pleno debate.

“Me dan ganas de ir a hacer pipí”, le dijo Guadiana al moderador, Javier Solorzano, si saber si estaba hablando en serio el candidato morenista o nomás quería seguir haciéndose el chistocito, como casi toda la noche.

Armando Guadiana en debate de candidatos a gobernador de Coahuila / Captura de pantalla

“Mejor no voy, no me lo vayan a robar [el sombrero con el que pensaba dejar apartado su lugar]”… y mejor su hubiera ido, ya que al quedarse tuvo que responder una pregunta sobre el tema “Educación”, dejando en evidencia su desconocimiento. “¿Usted regresaría las escuelas de tiempo completo?”, le preguntó Solorzano.

“A mí me tocó de esa manera… desgraciadamente, con el crecimiento de la población ha habido esa problemática y está pasando eso… pero déjenme terminar. No puedo irme sin dejar de rifar el sombrero que tiene la firma del campeón Julio César Chávez en redes sociales. No me lo vayan a robar aquí”.

Pregunta real para Armando Guadiana y Manolo Jiménez:

¿Qué tan grandes son sus intereses personales para impulsar la fractura hidráulica que desperdicia la poca agua que tenemos y castiga de manera irreparable al medio ambiente? #SíHayOtroCamino #LeninGobernador ? pic.twitter.com/2QNqiIV6V8 — Lenin Pérez (@leninperezr) April 17, 2023

Eso, Guadiana… ¿Y qué tal los otros candidatos?

Como se esperaba: no mucho. Ricardo Mejía (del PT) se lanzó contra el candidato del Prianrd (o sea, del PRI-PAN-PRD), acusándolo de ser la representación de los gobiernos de los Moreira. Es decir, un pin$%&/e tranza.

Ricardo Mejía en debate / Captura de pantalla

Por su parte, Manolo Jiménez (candidato del PRI y aliados) aseguró que eso del “moreirato” ya es cosa del pasado y pidió que se le mida por lo que hizo cuando fue presidente municipal de Saltillo. Según él, se rifó como los grandes, especialmente en temas de finanzas… todo esto haciéndose güey a la pregunta directa de la moderadora: “¿Candidato, se compromete a que, de resultar ganador, el dinero no quedará en las mismas familias de siempre?”

“Yo lo que propongo, en este caso, es hace un consejo de viabilidad financiera”… es decir, no hubo compromiso.

Manolo Jiménez en debate / Captura de pantalla

Jiménez no fue el único que hizo “pato” ante una pregunta directa. Cuando a Mejía se le cuestionó si se podía confiar en él, siendo que, cuando todavía era subsecretaría de Seguridad ya andaba en precampaña… pues en lugar de aclarar dicha acusación, prefirió hablar de una supuesta “guerra sucia” en su contra… y, claro, de cómo se sobrepuso y logró la candidatura del PT.

En fin, todo un showsazo en el que cada quien respondía lo que quería. Chéquenlo completo, si se atreven: