Hay con queso: Alcalde panista apuesta 10 millones a que gana las elecciones de 2021

En la peda hay diferentes tipos de personajazos que todos hemos visto (o sido) alguna vez: el que rompe el lavabo del baño, ese que llora por su ex, aquel que gusta de estar compartiendo babas con medio mundo y hasta el que gusta de presumir que tiene dinero y mucha suerte. Sin duda, a esa categoría pertenece el alcalde panista del que hablaremos hoy.

Se trata de Armando Pimentel, alcalde del municipio de Quimixtlán, Puebla, quien recientemente comprobó que no sólo está seguro de que volverá a ganar las elecciones de 2021, sino que además cuenta con un gran poder adquisitivo. Y es que este personajazo, integrante del Partido Acción Nacional (PAN), apostó 10 millones de pesos a que será reelegido el próximo año. Todo en plena borrachera.

En un video que ya fue viralizado en redes sociales, se muestra a Pimentel en plena fiesta –sin sana distancia y sin cubrebocas– y hablando con varios hombres, a quienes asegura que el próximo año volverá a ganar: “Pues ahorita te apuesto 10 millones a que nadie me gana…. Cuando gane yo, vengo y me pongo pedo contigo. 10 millones a que nadie me gana la elección que viene”, dice Armando Pimentel.

El edil continúa diciendo que está seguro de que ganará porque una vez Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla y quien falleció el pasado 24 de diciembre en un accidente aéreo, le dijo que no quería “ni p*tos ni p*ndejos jodidos”. “Aquí quiero gente chingona y con dinero, así lo dijo él”, menciona el alcalde que no se da cuenta que está siendo grabado por alguien en la reunión.

El PAN no se ha pronunciado al respecto

Al final del videoclip se puede apreciar que la persona que graba es descubierta por los supuestos guardaespaldas de Armando Pimentel, quienes le avisan al edil de lo que ocurre. Aunque el dueño del celular intenta hablar y preguntar algo, los mismos sujetos le piden no grabar y el video se detiene repentinamente.

Por otro lado, hasta el momento el PAN no ha mencionado nada respecto a este video, el cual no se sabe cuándo se captó, pero que muchos aseguran probablemente ocurrió durante algún mes de la cuarentena en México. La pregunta ahora es, ¿cuántas apuestas ya habrá hecho este sujeto? ¿Con qué dinero? ¿Será que sí gana muuuy bien? 🤔