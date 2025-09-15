Lo que necesitas saber: Además de la Arrolladora se presentarán Alejandra Ávalos y Legado de Grandeza.

¡Prepárense para bailar y cantar! Claudia Sheinbaum confirmó que la Arrolladora Banda el Limón se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México para celebrar las fiestas patrias este 15 de septiembre.

Y eso no es todo, habrá otro par de artistas invitados para animar la fiesta antes del tradicional grito de Independencia. Así que, vayan preparando todo si planean lanzarse al centro.

Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

La Arrolladora Banda el Limón en el Zócalo de la CDMX

Saquen botas, sombrero y todas sus ganas de cantar a todo pulmón, por qué este lunes 15 de septiembre la Arrolladora Banda el Limón se presentará en el Zócalo de la CDMX totalmente GRATIS.

Además de la Arrolladora se presentarán Alejandra Ávalos y Legado de Grandeza. La fiesta iniciará desde las 20:00 hrs, así que, para agarrar buen lugar y estar hasta adelante, deberán llegar temprano.

Fecha: Lunes 15 de septiembre

Horario: 20:00 hrs

Sede: Zócalo, CDMX

Artistas: Arrolladora Banda el Limón, Alejandra Ávalos, Legado de Grandeza

La Arrolladora Banda el Limón de Rene Camacho es una de las más populares del género. Durante sus más de 20 años de trayectoria, la banda nos ha regalado varios rolones, esos que hasta el más metalero se sabe, aunque lo niegue.

Y ahora que van a estar en el Zócalo es una buena oportunidad para ir a cantar y bailar un rato con amigos y familia. Es más, les dejamos una de sus canciones más recientes para que se vayan animando ¿Se van a lanzar?