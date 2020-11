“Mientras el presidente me aguante”: Arturo Herrera desmiente renuncia en Hacienda

“Mientras el presidente me aguante, yo voy a estar por aquí”, dijo Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tras ser cuestionado sobre los rumores en torno a una posible salida de esta Secretaría —algo así como “Herrera no va a alcanzar a cargar los peregrinos”, vaticinó el comunista de El Financiero, Darío Celis.

La info de Dario Celis roló el día de ayer (11 de noviembre) y causó expectativa sobre oooootro cambio en el gabinete de Gobierno de AMLO y el que sería el segundo en la SHCP.

“Para un economista con vocación en el sector público difícilmente puede haber un mayor privilegio y una más alta responsabilidad que estar en Hacienda”, dijo @ArturoHerrera_G al descartar su renuncia al cargo. “Mientras el presidente me aguante, yo voy a estar por aquí”, añadió. pic.twitter.com/Eh9pTo20kI — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) November 12, 2020

Sin embargo, en la mañanera de este 12 de noviembre, AMLO fue cuestionado sobre la posible salida de Arturo Herrera y el presidente le pasó el balón al secretario para que respondiera si estaba o no a gusto en la chamba.

Arturo Herrera no se va de la Secretaría de Hacienda

“Solamente saber si es cierto que Arturo Herrera no terminará como titular de Hacienda y Crédito Público para buscar una posición en el Banco Mundial (BM), no sé si nos pueda decir eso, nos pueda anticipar”, dijo una reportera de Imagen del Golfo en relación a los rumores de que el secretario de Hacienda se iba para ocupar un cargo en el Banco Mundial.

Y al respecto, el economista y exsecretario de Finanzas del entonces Distrito Federal —también en la gestión de AMLO como jefe de Gobierno de Ciudad de México— rechazó esta versión.

“Con relación a lo que apareció ayer, entiendo que algún columnista me mandó ‘buenos deseos’, pero no es mi cumpleaños. La verdad es que la nota ni la leí, porque me la mandaron por WhatsApp y en los primeros dos párrafos tenía un error, entonces ya no la leí. Decía que me iba a ir de director ejecutivo del Banco Mundial. La posición en el director ejecutivo por los próximos años ni siquiera es de México, es de España, así que cuando ya traía información tan mala en la primera línea, pues ya no lo leí”.

Pa pronto, Herrera aseguró que esta información fue errónea desde el momento en que le atribuyó un lugar a México en la Dirección Ejecutiva del BM, cuando le corresponde a España.

Por otra parte, después del “chistorete” de los buenos deseos cumpleañeros, Herrera explicó que estar al frente de la SHCP es un privilegio, así como una alta responsabilidad —por el contexto que ahora vivimos no sólo en México, sino en el mundo— y al final, descartó salir de esta Secretaría.

Según Herrera, todavía queda chamba para rato y no se irá, mientras que el Peje lo aguante.

Sólo para no olvidar: Arturo Herrera llegó a la Secretaría de Hacienda con la 4T como subsecretario. Sin embargo, brincó a la titularidad después de que en julio de 2019 Carlos Urzúa renunciara como secretario de esta dependencia —después de un par de desencuentros con algunos funcionarios y la propia política de AMLO.