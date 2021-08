No habrá cambios: Arturo Zaldívar anuncia que su Presidencia en la SCJN terminará en 2022

Si bien existía un apoyo por parte del Congreso —no tanto de los grupos de oposición— y del mismo AMLO, Arturo Zaldívar confirmó que su Presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se extenderá y que terminará su mandato en 2022.

En conferencia de prensa, el ministro presidente de la SCJN puso punto final al debate que surgió luego de que las Cámaras de Senadores y Diputados aprobaron una reforma al Poder Judicial, que incluía extender el mandato de la Presidenciad de la Suprema Corte hasta 2024.

Por esta propuesta, la reforma fue apodada como Ley Zaldívar. Sin embargo, el mismo ministro llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una consulta “extraordinaria” para votar sobre esta extensión de mandato —puesta en el artículo 13 transitorio— y al final, terminó votando en contra.

Este 6 de agosto, tras una reunión con AMLO, Zaldívar notificó su decisión.

Arturo Zaldívar anuncia que su Presidencia en la SCJN terminará en 2022

“Quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el cual fui electo por mis compañeras y compañeros ministros.

Seguiré trabajando incansablemente por consolidar un combate contra la corrupción, nepotismo, terminar con el acoso sexual (en la SCJN)”.

Más o menos estas fueron las palabras de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien antes de anunciar su decisión de no extender el mandato en la Presidencia de la SCJN dio una especie de corte de caja de la chamba en el poder judicial y, de paso, se desmarcó de las acusaciones por un posible apañón.

Además, sobre la ampliación del mandato, si bien consideró como buen rollo o plausible que las Cámaras la impulsaran, Zaldívar explicó que le parecía una acción inconstitucional.

“No estoy aquí por cargos, puestos o privilegios, estoy en la Suprema Corte por valores y principios, así lo ha mostrado mi carrera”.

Ahora, de aquí a diciembre de 2022, el objetivo de Arturo Zaldívar será consolidar una lucha contra la corrupción dentro de la misma SCJN y ayudar a cimentar las bases para que esta institución trabaje en pro de los derechos humanos, “por una mejor justicia para la gente”, incluyendo a empresarios, empresarios, pero sin favorecer intereses económicos.

Aquí les dejamos la conferencia completa de Zaldívar:

¿Y AMLO?

Ya en la ronda de preguntas y respuestas, Zaldívar tuvo que contar qué dijo AMLO sobre su decisión —porque antes de este anuncio, el ministro se había reunido con el presidente.

“Ayer le comuniqué al señor presidente de mi decisión. Él me expresó su apoyo y respeto a esta decisión”.

Esta mañana, poco antes de la confe de Arturo Zaldívar, AMLO consideró como lamentable esta decisión, aunque la entendía porque hay mucha bulla contra el ministro.

“Es lamentable que no quieran al presidente Arturo Zaldívar, que quiere llevar a cabo una reforma Judicial (…) Hay muchísima corrupción en los jueces, no representan al pueblo y la verdad la corte sigue siendo la Suprema Corte, si acaso, del Derecho pero no de la Justicia”.