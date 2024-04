Lo que necesitas saber: Autoridades de Tamaulipas investigan el asesinato de Noé Ramos Ferretiz, quien estaba en campaña para reelegirse.

Durante una reunión con vecinos del municipio de El Mante, Tamaulipas, asesinaron a Noé Ramos Ferretiz, el alcalde de esta ciudad que estaba en campaña y buscaba reelegirse. Sí, según las autoridades estatales, ya comenzaron una investigación para dar con los responsables.

Asesinan a alcalde de Tamaulipas

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado, el ataque contra Noé Ramos Ferretiz, alcalde del municipio de El Mante, Tamaulipas, ocurrió mientras tenía licencia para buscar la reelección en las próximas elecciones de este 2024, junto a la Coalición “Fuerza y Corazón por México”.

Foto: Facebook – Noé Ramos // El alcalde de El Mante que asesinaron.

Además, indicaron que al recibir el reporte de la agresión, policías de investigación y peritos se lanzaron hasta el lugar para recabar evidencia y comenzar una investigación que permita esclarecer el asesinato y dar con los presuntos responsables.

“En cuanto se tenga mayor información se hará del conocimiento público, en la medida que las investigaciones lo permitan”, indicaron por último a través de sus redes sociales oficiales.

¿Qué ocurrió exactamente?

Según información de El Diario MX, medio local de Tamaulipas, Noé Ramos, candidato del PAN que buscaba reelegirse como alcalde en El Mante, fue asesinado con un cuchillo en la colonia Azucarera, mientras convivía con vecinos de la zona como parte de su campaña.

De hecho, en su página oficial de Facebook, unas horas antes transmitió un video en vivo en el que se pudo observar que estaba comiendo con los vecinos dentro de una casa.

Foto: Facebook – Noé Ramos // Asesinan a alcalde del municipio de El Mante.

“Agradecerles a todos, aquí estamos conviviendo, comiendo unos tamalitos que me invitaron. Es una tradición en El Mante y algo que me motiva, que la gente me dé un vaso de agua, que me invite un taco o un tamal; es algo que agradezco muchísimo. Eso me motiva a seguir trabajando, pero sobre todo a hacer las cosas mejores”, dice en el último video que compartió.

Hasta el momento, las autoridades de Tamaulipas no han dado mayor información sobre el asesinato de este alcalde y candidato.

Te puede interesar