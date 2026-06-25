Lo que necesitas saber: La mujer buscadora fue asesinada mientras se encontraba viajando en motocicleta y dos hombres le dispararon en su contra.

Martha Patricia Negrete Tafoya llevaba desde enero de 2021 buscando a su hermana Laura. El martes 23 de junio, fue asesinada al finalizar su jornada laboral en el Hospital General de Pénjamo en Guanajuato.

Patricia Negrete realizando servicio social con su colectivo. // Facebook: Una Promesa Por Cumplir

Asesinan a la buscadora Patricia Negrete Tafoya en Guanajuato

Estas noticias son las que más coraje nos da contarte. Martha Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo ‘Una Promesa por Cumplir’, fue asesinada la noche del martes al terminar su jornada laboral en el Hospital General de Pénjamo.

La buscadora de su hermana Laura Angélica, desaparecida el 5 de enero de 2021 en el municipio de Pénjamo, se encontraba viajando en una motocicleta cuando dos hombres le dispararon en su contra y le arrebataron la vida.

Con este crimen, tanto colectivos como organizaciones de derechos humanos volvieron a mostrar su preocupación por la ola de violencia que están viviendo las personas buscadoras en Guanajuato.

Patricia Negrete realizando servicio social con su colectivo. // Facebook: Una Promesa Por Cumplir

Ola de violencia en Guanajuato… contra los buscadores de personas desaparecidas

Y no es para menos. Tan solo el 15 de junio, un miembro de la agrupación ‘Salamanca Unidos Buscando Desaparecido’ fue víctima de secuestro durante 24 horas, tiempo en el que fue golpeado y amenazado.

Pero ese no es el único caso reciente. Hace un mes, la madre buscadora patricia Acosta y su hija fueron asesinadas cuando iban juntas en una moto.

Ambas continuaban participando en trabajos de búsqueda tras haber encontrado en 2025 los restos de su hijo y hermano, desaparecido un año antes.

Y sí, desafortunadamente, todo apunta a que esta situacióm en contra de los buscadores esté lejos de terminar… pues Guanajuato es considerado uno de los estados más violentos y peligrosos en el país.